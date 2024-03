A debreceni labdarúgócsapatban a múlt hétvégi bajnokin is szerephez jutott a fiatal saját nevelésű jobbhátvéd, Baranyai Nimród. Kusnyir Erik sajnálatos sérülése következtében klasszikus jobb bekk poszton csak Nimi neve merülhet fel opcióként Szrdjan Blagojevics fejében. Ebben a pozícióban egyébként még Szécsi Márk vagy Romancsuk is bevethető, de kérdés nélkül Baranyai az első választás. Külön érdekesség, hogy a klub nem igazolt a téli időszakban jobbhátvédet, ezzel is azt közvetítve a szurkolók felé, bíznak a cívisvárosi kötődésű futballistákban.

Remekül érzi magát a DVSC-ben

Ameddig Kusnyir egészséges volt, kirobbanthatatlan volt a kezdőcsapatból, Baranyai pedig epizódszereplője volt a Lokinak. A tavalyi szezonban például kölcsönben Mezőkövesden is kipróbálta magát a DVSC 25-ös számú bekkje, de a nyáron biztossá vált, számítanak rá a szakmai stáb tagjai. Azt is érdemes monitorozni Baranyai esetében, hogy mióta hétről hétre játszik, sokkal letisztultabban teszi azt, s nem megy bele olyan szitukba, mint korábban – sokak emlékezhetnek az ominózus Ryan Mmae elleni jelenetre –, de durvaságot akkor sem követett el sosem Nimi. A futballista úgy fogalmazott, mindig igyekszik bizonyítani a mesternek azzal, hogy minden leheletével küzd a címerért. –

Mindenkinek az az egyik legfontosabb, hogy minél többet játsszon, ennek érdekében az edzéseken is nagyon keményen oda kell tenni magunkat.

Egyelőre rövid távú céljaim vannak, szeretnék minél fontosabb tagja lenni a DVSC-nek, ám idővel külföldön is ki szeretném magam próbálni – kezdte. Baranyai arra is kitért, miért nem szokatlan tőle, hogy a támadásokban is szeret segédkezni, hiszen egyre gyakrabban láthatják őt a szurkolók az ellenfél tizenhatosa előtt is. – Még utánpótlás koromból fakadhat, hogy otthonosan érzem magam a pálya utolsó harmadában.

Egészen fiatalon csatárt is játszottam, de az egyik edzőm visszatett jobb bekkbe, de ott is egyszer házi gólkirály lettem.

Egyébként az alapoktól kezdve nagyon komolyan vettem a a futballt, sokat köszönhetek a szüleimnek is, akik időt és energiát sem sajnálva hordtak nap mint nap az edzésekre Bárándról – folytatta.

A válogatottnál is észrevették Baranyai Nimródot

A magyar U21-es utánpótlás-válogatott élén a közelmúltban Gera Zoltánt a korábbi kiváló játékos Szélesi Zoltán váltotta a kispadon. Az új kapitány egyébként korábban játszott a DVSC-ben, legtöbbször jobbhátvédként, s a mezszáma szintén 25-ös volt. Baranyai úgy fogalmazott, nem lepte meg a meghívó, hiszen mégis csak hétről hétre játszik az NB I.-ben, de ettől függetlenül alázatosan kell hozzáállni a feladathoz, mert a címeres mezt mindig különleges érzés felhúzni. – Kulcsfontosságú szempont volt a meghívóban, hogy folyamatosan játéklehetőséget kapok a Lokiban. Biztosan lesz változás is, hiszen minden edzőnek megvan az elképzelése a futballról, de ez egy pozitív dolog.

Remélem, sikerrel fogjuk abszolválni a meccseinket. Úgy érzem, remek ez a generáció, sok tehetséges játékosunk van, például Bényei Ágoston is kiváló futballista.

– fogalmazott.

Baranyai Nimród végezetül elárulta, sok nemzetközi meccset néz, posztján remek futballisták játszanak világszerte, de közülük is a két kedvence Joao Cancelo és Kyle Walker.

Az MLSZ hivatalos honlapjának közleménye szerint a szövetségi edzőnek változtatnia is kellett a keret összetételén, miután több meghívottja megsérült a hétvégi bajnoki fordulóban. Katona Bálint, Vas Gábor és Komáromi György már nem is érkezett meg Telkibe, Tóth Milán, valamint Gruber Zsombor pedig nem teljesen egészségesen csatlakozott a kerethez, utóbbi már elhagyta a tábort, előbbi játéka kérdéses csütörtökön. Szélesi Zoltán a debreceni Vajda Botondot, a diósgyőri Jurek Gábort és a kispesti Eördögh Andrást hívta utólag a keretbe. A moldovaiak elleni mérkőzést követően jövő héten kedden Kazahsztán ellen lép pályára Almatiban Európa-bajnoki selejtezőn a magyar válogatott, amely a tavaly őszi „odavágón” 2–0-ra győzött.

Az U21-es válogatott kerete:

Kapusok: Hegyi Krisztián (Den Bosch – Hollandia), Pécsi Ármin (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Kazincbarcika), Dala Martin (Nyíregyháza) Védők: Iyinbor Patrick (Kecskeméti TE), Baranyai Nimród (DVSC), Yaakobishvili Antal (Girona –Spanyolország), Csinger Márk (DAC – Szlovákia), Szabó Alex (Bp. Honvéd) Középpályások: Kovács Mátyás (MTK Budapest), Kerezsi Zalán (Bp. Honvéd), Kata Mihály (MTK Budapest), Horváth Artúr (MTK Budapest), Benczenleitner Barna (Bp. Honvéd), Bényei Ágoston (DVTK), Vitális Milán (DAC – Szlovákia), Baráth Péter (Raków – Lengyelország), Kosznovszky Márk (MTK Budapest), Vajda Botond (DVSC) Támadók: Eördögh András (Bp. Honvéd), Jurek Gábor (DVTK), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Németh András (Hamburger SV – Németország), Tóth Milán (Vasas)

Az NB I. tabellája:

1. Ferencvárosi TC 24 16 4 4 62–23 52 2. Paksi FC 25 15 5 5 44–29 50 3. Fehérvár FC 25 13 3 9 43–36 42 4. Debreceni VSC 25 10 6 9 37–31 36 5. Puskás Akadémia 25 9 9 7 38–29 36 6. Diósgyőri VTK 24 10 5 9 39–37 35 7. MTK Budapest 25 10 5 10 33–47 35 8. Kecskeméti TE 25 10 3 12 35–38 33 9. Újpest FC 25 9 4 12 33–49 31 10. Zalaegerszegi TE 25 8 5 12 36–50 29 11. Kisvárda 25 6 2 17 26–41 –15 20 12. Mezőkövesd 25 5 5 15 24–40 –16 20

A 25. Forduló eredményei:

Március 16., szombat Újpest–Mezőkövesd 2–2 DVTK–Paksi FC 2–1 Kecskemét–Fehérvár 0–1 Március 17., vasárnap DVSC–Zalaegerszegi TE FC 5–1 Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia 1–1 MTK–Kisvárda 2–1

A 26. forduló párosításai: