Ahogyan az összes versenysportban, úgy labdarúgásban is tapasztalható, hogy az öregedést sem a játékosoknak, sem szurkolóknak nem könnyű megélni. Az idő múlásával még a legnagyobb klasszisok is harcolnak, és profi hozzáállásukhoz híven abban reménykednek, hogy a teljesítményük a lehető legkésőbb fog csökkenni. Az, hogy a futballban ki a GOAT (Greatest of All Time), vagyis minden idők legnagyobbja, mindig vita tárgya lesz, de annyi bizonyos: Pelé és Maradona neve mellett a kalapba Lionel Messi és Cristiano Ronaldo neve is bekerül.

A horvát Luka Modric például 38 évesen még mindig a világ egyik legeredményesebb klubjában, a Real Madridban játszik. Honfitársa, a 35 esztendős Ivan Rakitic – aki szintén „kimaxolta” karrierjét, a csapataival pedig gyakorlatilag ő is mindent elért, amit csak lehet – tegnap bejelentette, hogy búcsúzik Sevillától és Európától, hiszen a sportot a szaúdi Al Shabab együttesénél folytatja. Néhány éve ki gondolta volna, hogy ennyire népszerű – legalábbis a labdarúgók körében mindenképp – lesz a Szaúd-arábiai, vagy az USA élvonalbeli labdarúgó-bajnokság...hát igen, a pénz nagy úr. Ugyanakkor ki hitte volna, hogy 2024-ben a világ több táján emberek milliói is követhetik majd a szaúdi al-Nasszr és az amerikai Inter Miami felkészülési mérkőzését...merthogy CR7 és Messi aktuális csapata egymásnak feszült, azonban az összecsapás „kissé” máshogy alakult, mint azt a szervezők ígérték…

A két legendás labdarúgó eddig 35 alkalommal csapott össze, a legtöbbször a Barcelona–Real Madrid örökrangadón, az El Clásicón találkoztak. Messi eddig 16-szor, Ronaldo pedig 10-szer hagyhatta el győztesen a játékteret. A két klasszis legutóbb közel egy éve játszott egymás ellen, a PSG–Riyadh All Stars mérkőzést a francia együttes nyerte 5–4-re – a találkozón a nyolcszoros Aranylabdás argentin egyszer, míg az ötszörös Ballon d’Or-nyertes portugál hős kétszer volt eredményes. Egyesek szerint csütörtökön lehetett volna az utolsó összecsapás köztük, de a 38 éves Ronaldo vádliizom-sérülés miatt nem kockáztatott, a 36 éves Messi pedig csak a 83. percben lépett pályára. Az ázsiaiaknál hiába volt pályán Ospina, Telles és Brozovic, míg az Egyesült Államokbeli gárda színeiben Jordi Alba mellett ott volt Busquets, valamint Luis Suarez, de a kamerások tíz percenként a két legendát is mutatták – a meccset bizonyára Portugáliában és Argentínában a legnagyobb fanatikusok is a tv-képernyő előtt követték, ezzel őket is kiszolgálták.

Barátságos találkozó lévén nem szokás eredményről beszélni, de közel-keletiek többek között Talisca mesterhármasával és Laporte bombagóljával 6–0-ra kiütötték az ellenfelet. Ez a zakó a Messi-fanatikusoknak is elég kellemetlenül eshetett... Változik a világ, a fiatalabbak is villognak, de varázsolhat Haaland, Mbappé, vagy akár Szoboszlai, míg a földkerekséget érdekli a Ronaldo–Messi csata, addig számíthatunk hasonló meccsekre...