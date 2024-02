Beérett a több éves kemény munka gyümölcse, 2024. február 20-a óta Klekner Hangának hívják a magyar női rúdugrás csúcstartóját! A DSI Debrecen többszörös bajnoka a nemzetközi atlétikai szövetség fedettpályás világsorozatának bronz kategóriás versenyén, az eszéki Josip Gasparac Memorialon 4.56 méteres eredménnyel adta át a múltnak a régi rekordot.

Volt előszele a kimagasló eredmények, hiszen Hanga fokozatosan javult, múlt hétvégén 4.45-tel megvédte bajnoki címét a fedett pályás ob-n.

Eszéken első kísérletre teljesítette a 4.11-es kezdőmagasságot, mint ahogy a 4.21-et és a 4.31-et is. A 4.41-et másodjára, 4.51-et pedig harmadjára vitte át. Ezt követően 4 méter 56 centire került a léc, mely egy centivel volt magasabb, mint az akkor érvényben lévő magyar rekord. Ezt a magasságot másodjára ugrotta át, és onnantól már az ő nevéhez fűződött az országos csúcs. Zárásként megpróbálkozott a 4.61-el is, de mindháromszor leverte a lécet. A hajdúsági kiválóság csak a több rontott kísérlet miatt végzett a második helyen végzett a görög Eléni-Klaoúdia Polak mögött, de ezt egy cseppet sem bánta.

Érdekesség, hogy a korábbi rekordot éppen Hanga edzője, Molnár Krisztina tartotta 2006 óta 4.55 méterrel, melyet szabad pályán ért el.

Fedett pályán az eddigi legjobb eredmény Szabó Zsuzsanna 4.51-es eredménye volt még 1973-ból, Hanga mindkettőt átírta, bár egy ideje hivatalosan már csak egy országos csúcs van, amely mostantól 4 méter 56 centiméter.

Benne volt már ez

Klekner Hangát a rekorddöntés másnapján érte el a Haon. A 25 éves atléta nem titkolta, hatalmas élmény volt számára rekordöntést, és az öröm mellett felszabadultságot és megkönnyebbülést érzett. – A 4.51-et harmadjára vittem át egy olyan rúddal, amivel amúgy szoktam ugrani, de már azért a magasságért is meg kellett dolgozni – elevenítette fel. – Az edzőm, Molnár Krisztina pont egy olyan dolgot mondott, amit edzésen már többször is megcsináltam, de versenyen még annyira nem, de szerencsére a harmadik kísérletnél szépen összejött. A rekordmagasságon azonban egy olyan rúddal ugrottam, amivel még sosem – a ráadásul a hosszúsága miatt már a végét fogtam annak is –, emiatt csak úgy tudtam megoldani az ötvenhatot, ha a technikámon csiszolok. Első kísérletnél félig fellendültem, a második előtt mondta Kriszti, hogy csináljam ugyanazt, mint a 4.51-es utolsó ugrásomnál, mert az egy jó rúd, és ”meg fog lőni”. Így is lett, nagyon összeszedett ugrás volt.

Határtalan boldogságot éreztem, és láttam, hogy Kriszti is nagyon örül. Ezért dolgoztunk évek óta, különösen az utóbbi hetekben, mert bennem volt ez az eredmény fedett pályán.

Hatalmas hangulat volt Eszéken, ez is segített abban, hogy átvigyem a 4.56-ot – nyilatkozta Klekner Hanga, aki egy hét pihenés után elkezdi a felkészülést a szabadtéri szezonra.