Kerekes Gréta új egyéni csúccsal védte meg bajnoki címét 60 méter gáton az 50. Fedett pályás Atlétikai Magyar Bajnokságon az elmúlt hétvégén. Ifjabb Tomhauser István tanítványa a nyíregyházi viadalon az előfutamból 8.10-es idővel kvalifikálta magát a fináléba, ahol rátett még egy nagy lapáttal, és 7.96-ot repesztve száguldott át a célvonalon. A DSI Debrecen kiválósága boldogan nyilatkozott a Haonnak a versenyről, és arról, milyen tervekkel vág neki a glasgowi fedettpályás világbajnokságnak.

Kerekes Gréta (balr) és Kozák Luca (jobbra)

Forrás: Nemzeti Sport / Árvai Károly



– Tavaly kereken 8 másodpercet sikerült futnom, és bevallom, az öröm mellett akkor egy kis hiányérzet is volt bennem, ugyanis már nagyon ki voltam éhezve rá, hogy 7 másodperces gátfutó legyek a rövidebb távon – hangsúlyozta a Gréti becenevű vágtázó. – Ezt fejben kellett összerakni, úgy álltam hozzá, hogy most vagy soha, és hál istennek áttörtem ezt a lélektani határt.

Nekem mindig is a táv első fele volt az erősségem, de mostanra sikerült az egész futásomat stabillá tenni.

Kozák Luca is mondta nekem a finálé után, már a belgrádi versenyemen is látta, nagy sebességgel lépek le a gátról, és összeállt a futásom. Én technikailag voltam mindig kissé szétszórt, a rajtomból, a gyorsulásomból és a sebességemből éltem. A gátfutás az ritmusfutás, és ha nem vagy ott fejben, akkor széteshet az egész – magyarázta a 2023-ban 100 gáton 12.92-vel egyéni csúcsot futó atléta.

Balról Tóth Anna, Kerekes Gréta és Kozák Luca

Forrás: Facebook / Magyar Atlétika - Hungarian Athletics

Magára figyel

Kerekes Gréta sokszoros magyar bajnok 60 és 100 gáton is, korábban mégis rendszeren ”alászaladt” az első gátnak, de mára megvan a ritmusa, ami az alapja annak, hogy igazán be lehessen gyorsulni egy futamon. De nem csak ezt korrigálta ki, hanem a fókuszát is, hiszen régebben leginkább az ellenfeleit figyelte futás közben. – Mindig érdekelt ki fut mellettem, ha jó gátasról volt szó, az járt a fejemben, most ragadjak-e rá, vagy más taktikát válasszak? – ismertette.

Tavaly éreztem rá igazán, hogy ez egy egyéni sportág, mindenkinek saját pályája van, és a futásom nem függ a másiktól – ez a szemlélet az eredményeimen is látszódott.

A mostani döntőben sem Luca, sem Tóth Anna nem volt ott a szomszédos pályán. Az elején egy kicsit megijedtem, hogy hú, nem egymás mellett futunk, de az edzőm nyugtatott, jobb ez így, csak magamra koncentráljak, csináljam amit tudok. Úgyhogy átkapcsoltam az agyamat, és azt valósítottam meg, amit az edzéseken gyakoroltunk. Büszke és elégedett vagyok, mert jelenleg brutál 60 gátas női mezőny van, ami nagyon jó, hiszen húzzuk egymást. Lucával beszéltük, hogy ő is örült az eredményemnek, mert nem ő futott rosszul – a 8.01 az vb-szintet érő idő –, hanem én futottam extrát – mutatott rá a 30 esztendős klasszis.

Az én esetemben a harminc az új húsz, ennyi évesen értem meg erre a sportágra.

Mindig nagyon szerettem gátazni, mindig akartam a jó időt, de korábban nem tudtam fejben összerakni a dolgokat. Boldog vagyok, hogy ez már nem jelent problémát – ecsetelte Kerekes Gréta, aki legközelebb pénteken Berlinben áll rajthoz, aztán pedig következik a skóciai fedettpályás vébé. – Remélem, még tovább tudom élesíteni a formámat Berlinben. Glasgowban azon leszek, hogy minél előrébb végezzek a futamaimban. Nem akarok az időn izgulni, de szeretnék tovább faragni a legjobbomon, és ha úgy adódik, elkapni Luca 7.92-es országos csúcsát – nyilatkozta a DSI Debrecen kiválósága.