A férfi vízilabda-világbajnokság negyeddöntőjében a címvédő magyar válogatott az ellen a Franciaországgal találkozott, amellyel a tornát megelőzően együtt edzőtáborozott. Ahogyan az előző mérkőzéseken, úgy most is medencébe ugrott a Debrecenben nevelkedett Fekete Gergő, aki az összecsapást megelőzően az M4 sportnak adott interjúban elmondta, hogy az Eb végén mivel beteg lett, így sokáig csak külön tudott készülni. – Nem is utaztam el a többiekkel Barcelonába, inkább erő-állóképességi munkát végeztem Magyarországon – kezdte Fekete Gergő.

Most jön a világbajnokság izgalmas része, jól kell időzíteni a formánk. Készültünk, kielemeztük a hibáinkat, a szünnapon pedig csapatot építettük. Papíron jobbak vagyunk a franciáknál, de ezt meg kell mutatnunk a vízben is

– hangoztatta. A DVSE egykori pólósa még kiemelte, hogy most kell igazán felpörögniük, az önbizalmuknak meg kell maradnia, és akkor sem becsülhetik le az ellenfelet, ha már több góllal vezetnek.

Jó előjelek után jó kezdés

Az első két negyedben a papírformának megfelelően a magyar válogatott jobban játszott, így megérdemelten vezetett a második etapban 7–3-ra, majd a harmadik részben 8–4-re, ám ami ezek után jött, talán a legnagyobb francia fanatikusok sem számítottak...

Rémálommá vált

A nyugat-európaiak egyre csak zárkóztak, mígnem a magyar előny az utolsó percekre elfogyott. A franciák fordítani is tudtak, és Zalánki hiába mentett egy góllal, Vernoux három másodperccel a vége előtt kialakította a 11–10-es végeredményt.

Fekete Gergő ezúttal nem talált be, és a védekezésben is kevésbé tudta segíteni a csapatot, nem ez volt élete mérkőzése… Mint ahogyan a többieknek sem, hidegzuhany volt ez a javából, de innen fel kell állni, mert a válogatott csütörtökön a horvátoktól kétgólos vereséget szenvedő szerbek ellen játszik.

Eldőlt tehát, hogy nem lesz címvédés a világbajnokságon, a magyarok csak az 5–8. helyért folytathatják a küzdelmeket.