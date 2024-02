Hazánk férfi vízilabda válogatottja miután elsőként végzett csoportjában, kedden 17 órától a negyeddöntőben Franciaország ellen folytatja vb-szereplését. A magyar keret tagja a Debrecenben nevelkedett Fekete Gergő is, aki 23 éves kora ellenére Európa-bajnoksághoz hasonlóan most is a csapat nagy segítségére válik. A játékos ugyan eddig még csak két gólt szerzett, de emellett sok assziszttal szolgálta ki társait, és sokszor fontos pillanatban blokkolt.

Eddig minden jól alakult

Varga Zsolt együttese a katari világbajnokságon először simán hozta a papírformát, Románia legjobbjai ellen 15–8-as győzelmet aratott. Ezt követően a magyarok azokkal az olaszokkal néztek szembe, akiket a januári Eb-n a csoportkörben legyőztek, ám a bronzmeccsen kikaptak. Ezúttal annyira szoros volt a találkozó, hogy a felek mérkőzés végén is egálban (9–9) voltak, így ötméteresek következtek, ahol a mieink pontosabbnak bizonyultak. Magyarország aztán a kazahok kapuját rendesen kitömte gólokkal, a vége 28–1 lett, amely után biztossá vált, hogy csoportelső pólósainknak a nyolcaddöntőben nem kell medencébe ugraniuk, és így többet rápihenhetnek a következő találkozóra.

A franciák következnek

Miután Franciaország 11–8-ra legyőzte Ausztráliát, ezzel múlt vasárnap az is eldőlt, hogy a mieink ellenfele a francia csapat lesz a négybe kerülésért. A következő ellenfél a csoportjában Görögország mögött a második helyen végzett, a harmadik Kína az utolsó pedig Brazília lett.

A magyarok a franciákkal legutóbb január végén találkoztak egymással, akkor a mieink 14–10-re győzték le a nyugat-európaiakat. A nemzeti csaptunk ezúttal is esélyesebbnek számít, továbbjutás esetén pedig a szerb–horvát párharc győztesével meccselhet a fináléba kerülésért.