A jelenleg is zajló vízilabda Európa-bajnokságon a magyarok egy rendkívül fiatal átlagéletkorú csapattal vágtak neki. A 23 esztendős, Debrecenben nevelkedett Fekete Gergő meccsről meccsre remekel, a szerbek elleni, végletekig kiélezett negyeddöntőnek az egyik, ha nem a legnagyobb hőse volt. Kádár Kálmán egykori tanítványa ezt követően ugyan betegséggel bajlódott, de a horvátok elleni elődöntőben így is két góllal segítette az együttest. Az újabb bravúr azonban nem jött össze, így válogatottunk a kedden 16:30-tól kezdődő bronzmeccsen küzdhetnek meg az olaszokkal.

Felnéznek rá

A DVSE háza táján is figyelemmel követik az eseményeket, és kiemelten szorítanak Fekete Gergőnek, aki 2020-ig erősítette a Debrecent. „Blacky” azóta pedig amellett, hogy egyszeres világbajnok és Eb-győztesnek mondhatja magát, az FTC-vel a BL-ben egy ezüst- és egy bronzéremmel is gazdagodott, és már kétszeres magyar bajnoknak is mondhatja magát.

Fekete Gergőt Debrecenben jól ismerik

Fotó: Nemzeti Sport-archív

Fekete Gergő fiatal kora ellenére már igazi példaképpé nőtte ki magát, a debreceni gyermekek nem csak a 193 cm-es magassága miatt, hanem a sportág iránti elszántsága, a játéktudása és kitartása miatt is felnézhetnek rá.

Ha a Zákány utcai létesítménynél járunk, rengeteg tehetség szeretne később hasonló karriert. A DVSE videójában láthatjuk, hogy a lelkesedés mindenkiben ott van, örülnek, ha a példaképeiknek szurkolhatnak.

Együtt szurkoltak

Bár a cívisvárosi klub kötelékébe tartozó fiatalok jóslata, – miszerint a 2024-es Eb-n győztes lesz a magyar csapat – már nem valósulhat meg, de még összejöhet a bronzérem. Ehhez Fekete Gergőéknek azt az Olaszországot kellene felülmúlniuk, amely ellen a csoportkörben nagyszerű teljesítménnyel, öt góllal nyertek.

A DVSE apraja-nagyja már az elődöntőt is együtt követte, és valószínűleg ez kedden sem lesz ez másképp.

Együtt szurkoltunk, izgultunk, tapsoltunk, kiabáltunk. Minden gyereknek látnia kell ezt az utat, amit Ti bejártok! És ez még csak az eleje. Várjuk a bronzcsatát!

– írta a klub a közösségi médiás felületén.

A DVSE utánpótlás-játékosainak egy része közösen tekintette meg a horvátok elleni elődöntőt

Fotó: DVSE / Facebook

Abban biztosak lehetünk, Varga Zsolt együttese minden erejével azon lesz, hogy Horvátországból éremmel térjen haza. Fekete Gergőt pedig Debrecenbe mindig visszavárják, a játékos büszkén mondhatja el magáról, hogy sokan a szülővárosában is nagybetűs hősként tekintenek rá. Az, hogy a csapatnak miképp jön ki a lépés kedden, meglátjuk. Azonban a végeredménynél még fontosabb, hogy egy-egy mérkőzés ennyi sportszerető embert hoz össze, a legjobb pólósok ezáltal pedig hatalmas löketet adhatnak a jövő nemzedékének is a folytatásra...