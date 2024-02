Vegyes érzéseim vannak, amíg nem talált be a Diósgyőr, mi irányítottunk, teljes kontroll alatt volt a meccs. Szerencsére olyan játékelemek is visszaköszöntek, amelyeket edzéseken gyakorlunk. Voltak lehetőségeink, de a vendégek találtak be kétszer is. Ezt követően futottunk az eredmény után, és mutatja a srácok erejét, hogy vissza tudtunk jönni és egyenlítettünk.