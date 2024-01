Fenntartja az éhséget

Kiderült, a labdarúgó jó pár ismerősével egyeztetett a klubváltás előtt, mert biztos akart lenni benne, a megfelelő alkalmat és klubot választja a továbblépéshez. – Úgy éreztük a menedzseremmel, eljött az ideje annak, hogy egy következő lépcsőfokot másszak meg a karrieremben, és a DVSC kiváló lehetőség számomra – hangsúlyozta. – Új impulzusok, emberek, taktika, kiléptem a komfortzónámból, hogy újra megmutassam magamnak és mindenkinek, mire is vagyok képes. Többször játszottam a Debrecen ellen korábban, párszor láttam is a csapatot a tévében, az európai kupameccseiket is megnéztem.

A gárda próbálja nagyon mélyről, kis passzos játékkal felépíteni a támadásait. Ez fekszik nekem, hiszen úgy érzem, a középpályán pont ezekben a kis területű játékokban, probléma megoldásokban vagyok jó.

Bízom benne, hogy ez a meccseken is ki fog jönni – ecsetelte a ballábas játékos, aki természetesen Marco Rossi szövetségi kapitány véleményét is kikérte az egyezség megkötése előtt. – Arra jutottunk, továbbra is fent kell tartanom az éhségemet, hogy még többet akarjak magamtól, és lehet ezt egy új klubban tudom leginkább kicsikarni magamból.

Szuhodovszki Soma középen

Forrás: Molnár Péter

Reméli, otthonra talál

Szuhodovszkinak Kecskeméten több, korábban a cívisvárosban focizó – Horváth Krisztofer, Nagy Krisztián, Nikitscher Tamás és Belényesi Csaba – csapattársa is volt, közülük leginkább utóbbival beszélgetett arról, mi is várhat majd rá új állomáshelyén. – Debreceni kötődésűként sokat mesélt a városról és a csapatról, ami segített a döntés meghozatalában.

Természetesen másokkal is egyeztettem, köztük barátokkal, olyan labdarúgókkal, akik magasabb szinten játszanak, mindenki pozitívnak ítélte a váltást.

– Egyelőre lakáskeresésben vagyok, addig egy szállodában lakom. Már vannak opciók, abban bízom, az edzőtábort követő napokban eldől, hova költözöm. Jó lesz majd egy kicsit rendezkedni, minél komfortosabbá tenni a helyet, remélem, valóban új otthonra találok – fogalmazott.

Portálunk arra is kíváncsi volt, a labdarúgóra helyez-e nyomást, hogy a hírek szerint magyar szinten igen komoly összegért szerződtette a Vasutas. A fedezet világossá tette, rossz lenne, ha ezt problémaként fogná fel. – Van rajtam nyomás, de ezt egy játékosnak büszkén kell viselnie, és megfelelő önbizalommal kezelnie.