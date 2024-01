A Loki az előző szezon második részében egészen elképesztően teljesített. A nagy hajrának köszönhetően hosszú és nehéz évek után végre dobogós helyen végzett a Vasutas. A sikerből tevékenyen kivette a részét a piros-fehérek szerb trénere, Szrdjan Blagojevics. Irányításával odáig jutott az együttes, hogy a tavalyi – szakértők szerint – potenciális kiesőjelölt csapatból újra magyar topklubot figyelhetünk hétről hétre. Nyáron ismét európai kupameccset láthatott a Nagyerdei Stadion közönsége, s függetlenül a Rapid Wien sikerétől, majdnem telt ház előtt játszhattak Dzsudzsák Balázsék. Az idei pontvadászatot is remekül kezdte a Lokomotív, és a hullámvölgyek ellenére továbbra is minden esélyük megvan arra a futballistáknak, hogy nyáron újra nemzetközi találkozón lépjenek pályára. A cívisvárosiak vezetőedzője a Haonnak adott nyilatkozatában kitért az idei szezonra, az előttük álló edzőtáborra, Szuhodovszki Soma leigazolására, a Fradi elleni mérkőzésekre, s arról is szót ejtett, mi kell a célok eléréséhez.

Hogy teltek az ünnepek? Az elmúlt egy év fárasztó lehetett a csapatnak és a stábnak is. Sikerült kipihennie magát?

Köszönöm a kérdést, jól éreztem magam az ünnepek alatt. Kihasználtam az alkalmat, hogy olyan embereket lássak, akikkel nem találkozhatok minden nap. Olyan dolgokat is csinálhattam, amelyekre nincs elég időm szezon közben. A munkámat inkább szenvedélynek nevezném, nem mondhatom, hogy valaha is fáradt lettem volna, és pihenésre lenne szükségem. A szünetben szívesen töltök több időt a családommal és a hozzám közel állókkal.

Bronzérem, európai kupameccsek és felsőház az idei szezonban. Hogyan értékeli a 2023/24-es pontvadászat eddigi teljesítményét?

Nagyon sikeresnek könyvelem el az évet, elégedett vagyok mindazzal, amit a klub, a csapat és az edzői stáb tett. A közös munkánk kezdete óta megtett útra vagyok a legbüszkébb. Szem előtt tartva, hogy honnan indultunk, és milyen pozícióban vagyunk most, nemcsak az eredmények, hanem a játékunk szempontjából is. Ami a bajnokság félszezonját illeti, az a következtetés, hogy nem voltunk rosszak, de lehetünk jobbak is. Az utolsó benyomás a félszezon végén az, hogy valamelyest adósok maradtunk. Kötelesek vagyunk, elsősorban magunknak, majd a klubnak, a csapatnak és a szurkolóknak is bizonyítani. Normális, hogy az ambíciók megnőttek a tavalyi szezon végét követően, és jelenleg a megnövekedett elvárások teljesítéséért küzdünk. Nemcsak a játékosok, hanem az edzői stáb és az egész klub is. Tisztában vagyok vele, hogy mindez egy folyamat, és minden előrelépéshez időre, kitartásra és szenvedélyre, valamint minőségre van szükségünk.

Kívülről úgy tűnt, voltak hullámvölgyek. Főleg a Rapid Wien utáni kiesést követően érződött ez. Mennyire volt nehéz ezt kezelni?

Természetesen a Rapid elleni vereség hatással volt a csapatra mentális szempontból is, de nem hiszem, hogy ez hosszúra nyúlt volna. A futballban hétről hétre történnek új helyzetek, így nagyon gyorsan lehetőségünk van javítani. Tisztában vagyunk vele, hogy mindenki leginkább az utolsó eredményen keresztül elemez minket, függetlenül attól, hogy jók vagy rosszak voltunk az előző időszakban. Voltak hullámvölgyek, de nem a Rapid miatt. A stabilitásáért küzdünk a bajnokság sajátosságai miatt is, amelyben a legtöbb csapat holtversenyben áll. Törekednünk kell arra, hogy a jövőben átlagon felüli klub és együttes legyünk.

Szerencsére utána kiegyenesedett a csapat, jöttek a győzelmek is. Azt kapta a srácoktól, amit várt?

A bajnokság nem 100 méteres sprint, inkább maraton, az előbb említett hullámvölgyekkel.

Az lesz a végén sikeres, aki a legjobban küzdött, és mindent elviselt, különösen a nehéz időszakokban.

Igyekszünk azon elvek mellett maradni, amelyeket a kezdetekkor lefektettünk. Ragaszkodnunk kell a szabályainkhoz, eredménytől, időtől, ellenfelektől, szurkolóktól, külső hatásoktól függetlenül, ezt kérem a játékosoktól, de saját magamtól is. A srácok már hozzászoktak az edzői stábhoz, az igényekhez, igyekeznek teljesíteni a feladatokat, amik nem egyszerűek, sokszor kiszorítjuk őket a komfortzónájukból, mert tisztában vagyunk vele, hogy enélkül nincs fejlődés. Meg vagyok elégedve az elkötelezettségükkel, rengeteg erőfeszítést tettek, egyáltalán nem kételkedem az akaratukban.

Féltávnál járunk, ám most jön igazán a szezon legfontosabb része. Mik a céljai?

Nem szeretek távoli és végső célokról beszélni. Mint mindig, most is azt akarom, hogy a legtöbbet hozzuk ki minden meccsből. A siker érdekében először is maximálisan kell dolgoznunk. Aztán meg kell próbálnunk stabilnak lenni, együtt lélegezni. Akkor különösen fontos ez, amikor esetleg nem úgy jönnek az eredmények, ahogyan várjuk magunktól. A rendszerépítés, majd a kedvezőtlen pillanatokban történő védekezés véleményem szerint a csapat és a klub előrehaladásának legfontosabb szegmense.

Hamarosan indul a meccsdömping. Rövid időn belül kétszer is találkoznak a Ferencvárossal, ráadásul hazai környezetben. Sokan úgy vélik, ha sikerülne kiejteni akár telt ház előtt a Fradit, az egész szezonra kihatással lehet. Így látja?

Nincs nálam ambiciózusabb ember, ebben biztos vagyok. Ugyanakkor reálisan kell látni a helyzetet. Tisztában vagyok a Fradi erejével, amely egy szinttel minden hazai csapat felett van. Attól függetlenül, hogy jelenleg nem ők az elsők, minden meccsünkön ők a favoritok. A mi feladatunk ezen változtatni a jövőben. Tudjuk, nem mindig az esélyesek nyernek, ezt az előző két meccsen is megmutattuk.

Ugyanakkor szeretném kiemelni, nagyon fontos: nem szeretném egy meccsre redukálni a szezont, nem szeretném, ha egyetlen meccs befolyásolná a többi találkozót.

Tudom, nem szeret előretekinteni és nagy szavakat használni, de a DVSC szurkolóinak ez az év meccse lesz. Mit üzenne nekik?

Mindenkinek az az üzenetem, hogy nem lesz könnyű, inkább izgalmas időszak elé nézünk. Szeretném, ha a pályán lévő játékosoktól a lelátón lévő szurkolókig mindenki minden energiáját és reakcióját a pozitív hatás felé irányítaná. Így tudunk együtt sikeresek lenni a jövőben.

Előtte azonban ismét edzőtáborba megy a csapat. Tavaly fantasztikusan sikerült a felkészülés, idén mit vár a több mint kéthetes alapozástól?

Szeretném, hogy minden nap eredményesen dolgozzunk, elkerüljük a sérüléseket, és szilárd alapot építsünk ki. Javítanánk néhány dolgot, és tökéletesítenénk azokat, amelyekben jók vagyunk. A tavaszi szezon eleje nagyon sűrű lesz, fel kell készülni rá.

Továbbá a csapattal tart a friss igazolás, Szuhodovszki Soma is. Mennyire örül, hogy sikerült őt megszerezni?

Elégedett vagyok, hogy magyar játékost tudhatunk a sorainkban, ugyanakkor azon is fogunk dolgozni, hogy valamelyik játékosunk meghívót kapjon a válogatottba. Soma minőségével segíteni fogja a csapatot. Remélem, hamar be fog illeszkedni. Nem szabad nagy nyomást helyeznünk rá emiatt az átigazolás miatt. Ő egy komoly erősítés, nincs kétségem, élni fog a lehetőségével.

Mit várhatunk az idény második felében a csapattól?