„Éjszakai” versennyel zárták az évet a ralisok: a nyíregyházi korábbi KGST-piac területén kialakított pályán 110 versenyautó falta az aszfaltot, vette be – a nézők nagy örömére többségük szigorúan kilinccsel előre – a kanyarokat. A verdák fényszórói késként vágták át az est sötétjét, bömböltek a motorok, csikorogtak a kerekek, mindezt órákon át benzingőz szerelmeseinek nagy örömére.

A Passman Kupa-Szilveszter Race-szel a szervezők – Soós Szabolcs és Bereczki Norbert – az 1999. december 30-án megrendezett első közös versenyüknek állítottak emléket.

A mostani előszilveszteri futamon – bár eredetileg 100 nevezővel számoltak – végül 109-en indultak el, köztük a térség több nagy rali öregje.

Az ezúttal Bődi Sándor és Simon György vezette, jótékonysági célt is szolgáló RallyTaxi most is nagy sikert aratott, melynek a teljes bevételét, 270 ezer forintot, a súlyos balesetet szenvedett hajdúböszörményi ralis, Szilágyi Richárd kezelésére ajánlották fel a szervezők. A viadal már része volt a KZ Invest kupasorozat 2024-es szezonjának, de csak feles szorzóval, hogy ne kerüljön rögtön nehéz helyzetbe az, aki nem tudott a volán mögé ülni.

Fotó: Gazdag Mihaly

Remek volt

– Annak ellenére, hogy ködös idő volt, a nézők és az indulók számában is rekordot döntöttünk – elevenítette fel a Haonnak Bereczki Norbert. – Eredetileg 100 nevezést akartunk elfogadni, ám közben olyanok is jelezték részvételi szándékukat, akik évek óta járnak hozzánk, ezért úgy voltunk vele, ahol 100 elfér, ott 109 – a 13-as rajtszámot nem adjuk ki – is el fog. Este hatkor kezdtünk, és tizenegy óra után nem sokkal végeztünk is. Nagyon jó volt a hangulat, a visszajelzések szerint mindenki remekül érezte magát. A mezőny nívóját emelte, hogy Vida Szabolcséknak köszönhetően egy Škoda Fabia R5 is ott volt a mezőnyben. A látványt növelte, hogy volt aki szilveszteri dekorral készült, a benevezett driftversenyzők pedig folyamatosan keresztbe mentek a pályán.

Jól sikerült a junior kategória újbóli debütálása, 7 fiatal titánt indult, nekik elengedtük a nevezési díj felét.

Minden pilóta kapott pezsgőt, természetesen a juniorok csak kölyökpezsgőt – mondta nevetve Bereczki Norbert.

A versenysorozat márciusban folytatódik, a szervezőknek A és B tervük is van. Amennyiben az első jön be, akkor 6-8 futamot rendeznek, ha a B, akkor 5-6-ot, de az egészen biztos, hogy december 30-án ismét lesz előszilveszteri rali.