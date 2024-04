Tíz éve, 2014. április 30-án közlekedett utoljára menetrend szerinti járatként az FVV „Bengáli” villamos - számolt be róla a Debrecen csodái nevű Facebook-oldal. A járműtől azonban kellett végső búcsút venni, hiszen nosztalgiajáratként ma is gyakran feltűnik a cívisvárosban, így az is megcsodálhatja, akinek nem volt lehetősége rendszeresen utazni vele.

Mint azt egy korábbi cikkünkben megírtuk, a jellegzetesen gömbölyded formájú FVV (Bengáli, Benga becenevű) villamosok első példánya 1962. október 29-én állt forgalomba Debrecenben.