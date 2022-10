A jellegzetesen gömbölyded formájú FVV (Bengáli, Benga becenevű) villamosok első példánya immár kereken 60 esztendeje, 1962. október 29-én állt forgalomba Debrecenben.

A típus bevezetésének okaiként Gara Kálmán, a DKV Közlekedés Történeti Emlékszoba vezetője a Haon érdeklődésére felidézte, hogy az 1950-es évek végére már nagy szükség volt az elhasználódott, 50–60 éves járműveket felváltó új kocsikra. A vidéki városoknak nem volt lehetőségük új kocsik beszerzésére. Köztes megoldásként a Fővárosi Villamosvasút csuklós villamoskocsit tervezett, amit saját kivitelezésében a Füzesi Árpád Főműhelyben kezdett gyártani kooperációban a MÁV Debreceni Járműjavítóval, mely az alvázat és a kocsiszekrényt készítette.

Az FVV elnevezés a cég nevének rövidítéséből ered, míg a Bengáli becenév Gara Kálmán ismertetése szerint onnan, hogy a jármű egy lapuló, a lábait maga alá húzó tigrisre emlékeztet.

Forrás: Napló-archív

A másik lehetséges magyarázat szerint azért Bengáli, mert a kocsi motorhangja olyan morgó, mint a tigrisé, sőt, a Bengáli (Benga) becenév az FVV kocsi nagy méretére is utalhat. Bárhogyan is van, a jármű a Ganz-gyár által 1928-ban szállított ikerkocsi áttervezésével készült, ám a kocsi így is sok újdonságot vonultatott fel. A négytengelyes, háromrészes, csuklós kocsi csuklórendszere például magyar szabadalom. A jármű egyirányú kivitelű volt, egy vezetőállással és csak a menetirány jobb oldalán elhelyezett ajtókkal. Az utastér szellőzését eltolható ablakok és tetőszellőzők is szolgálták.