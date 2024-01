Csütörtökön megkezdi szereplését a zágrábi-dubrovniki Európa-bajnokságon a magyar férfi vízilabda-válogatott, amely a csoportkörben Görögországgal, Grúziával és Olaszországgal néz szembe. A DVSE-nél edzősködő Kádár Kálmán számára ismerős a közeg, hiszen korábban egy olimpia, öt világbajnokság és számos világkupa mellett hat Európa-bajnokságon is részt vett. A Haon utánajárt, hogy a debreceni szakember hogyan követi majd az eseményeket, és milyen játékot vár a magyaroktól.

– Már alig várom, hogy elkezdődjenek az Eb-mérkőzések – kezdte Kádár Kálmán. – A magyarok találkozóit kiemelt figyelemmel kísérem majd, a csütörtöki nyitányon a görögök ellen rögtön egy szoros, izgalmas összecsapásra számítok. Decemberben az E.on-kupán – hazánk legjobbjai felkészülési meccset vívtak a spanyolokkal, a románokkal, a szerbekkel és a németekkel – a lelátóról figyeltem a csapatot, és egy nagyon szimpatikus társaságot láttam a medencében.

Akkor pörgős, nagyon dinamikus játékkal próbáltak előrukkolni, és szerintem ez még csak az előszele volt annak, amit majd a folytatásban látunk. Szerencsére a magyarok vb és olimpiai kvótával a zsebükben már nyugodtabban is játszhatnak, mint a többi csapat. Még a görögök azok, akik korábban kivívták az olimpiai részvételt, de a többi válogatott most kiemelten fog pedálozni a kvótákért

– hangsúlyozott a Haonnak.

Kádár Kálmán

Fotó: DVSE-archív

Tanítványának is szurkol

Kádár Kálmán azt is elmondta, hogy a magyarokat ahogyan mindig, most is döntőbe várja. A szakember reméli, hogy egykori játékosa, a DVSE-ben nevelkedő Fekete Gergő – jelenleg az FTC pólósa – is jól teljesít majd.

– Nyilván arra számítok, hogy Magyarország megnyeri az Európa-bajnokságot. Azonban most több együttes is hasonló szinten van, nüanszokon fog múlni ki lesz a végső győztes. Fekete Gergővel még a kiutazás előtt beszéltem, neki is nagyon szurkolok, hogy minden a lehető legjobban összejöjjön – fogalmazott.

Fekete Gergőt Debrecenben jól ismerik

Fotó: Nemzeti Sport-archív

Arról is szó esett, hogy Kádár Kálmán szeretne a helyszínen szurkolni, és a csoportkörös mérkőzések után valószínűleg el is látogat majd a zágrábi uszodába. – Még egyelőre nem tudom megmondani, hogy melyik meccsen leszek ott, de ha már ilyen közel van az Eb, szeretném a lelátóról is követni az eseményeket.

Nyilván minden meccset megnézek, amit csak tudok. Edzőként még érdekesebb számomra megfigyelni, hogy a csapatok milyen taktikával készülnek, és mikor vannak igazán csúcsformában a játékosok. Ritkaság, hogy nyolc hónapon belül vb, Eb, és még olimpia is legyen, így ez hatalmas kihívás mind a trénerek, mind a vízilabdázók számára

– mondta.

Jó folytatásban bízik

Kádár Kálmán röviden még arról is beszélt, hogy a DVSE-vel januárban újult erővel készülhetnek az OB1/B februári folytatására. – Ha az utolsó bajnoki mérkőzésünket megnyertük volna az OSC ellen, akár még a második pozícióban is állhatnánk a tabellán, viszont kikaptunk, és így csak az ötödikek vagyunk. Különleges a mostani helyzet, nem is emlékszem mikor fordult elő utoljára, hogy 13 fordulót követően az első nyolc helyezett között mindössze 4-5 pont különbség legyen. Nem lefutott tehát még a verseny, remélem jól sikerül a felkészülésünk, és a folytatásban még előrébb léphetünk – zárta.