Úgy voltam vele, hogy diadalmaskodtunk, elértük azt, amiért jöttünk. Most realizálódik bennem, hogy mi lettünk a világ legjobb csapata. Rengeteget dolgoztunk ezen, nagyon egyben van az együttesünk. Nyáron az emberi kapcsolatokat próbáltuk szorosabbá tenni, sportpszichológushoz is jártunk, mentáltrénernél is többször megfordultunk.