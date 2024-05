A Mosonmagyaróvári kézilabdacsapat kedden a honlapján tudatta, hogy az elmúlt időszakban sérüléssel bajlódó Tóth Nikolettel közös megegyezéssel szerződést bontott. Az irányító tehát az együttes hátralévő hét bajnokiján már nem áll rendelkezésre.

Már biztos az útja a DVSC Schaefflerhez

A magyar élvonalban már 16 évesen bemutatkozó irányító az FTC mellett volt az MTK játékosa is korábban. A 2017-ben ifjúsági Európa-bajnoki bronzérmes, 2019-ben junior Európa-bajnok Tóth Nikolett két évvel ezelőtt igazolt Mosonmagyaróvárra, ahol 44 mérkőzésen 90 gólt szerzett. Mint azt a Nemzeti Sport is írja, a 22 éves játékos nem marad sokáig klub nélkül, hiszen az már januárban ismertté vált, hogy nyártól a DVSC Schaefflernél folytatja pályafutását – a francia Metzhez igazoló Vámos Petra helyett érkezik Debrecenbe.

Tóth Nikolett már a Magyar Kupa elődöntőjében és bronzmeccsén sem jutott szóhoz, és mivel az NB I.-ben március 28. óta nem lépett pályára, így az áprilisi Loki–Móvár bajnoki rangadót is kihagyta. A kézilabdázó a felek októberi találkozóján azonban hét góllal szórta meg a piros-fehér alakulatot.

Van olyan debreceni, aki örül, van, aki kételkedik

Tóth Nikolett idő előtti távozása kapcsán a Haon megnézte, hogy a Mosonmagyaróvár Facebook-oldalán miképpen reagáltak a szurkolók. Volt egy drukker, aki szerint így nem lehet előrébb lépni, hogy már fél szezonnal hamarabb bejelentik, hova fog igazolni a sportoló. „Nem kell itt bűnbakot keresni, meg találgatni... A legnagyobb hiba az átigazolásokkal van."

A menedzserek próbálják elpasszolni a játékosokat minél magasabb jutalékért. Már az idény első felében telebeszélik a sportolók fejét, akik persze ezzel kelnek és fekszenek.

„A mentálisan gyengébb, fiatalabb játékosok pedig megrogynak. A menedzser meg röhög a markában. Amíg nem változtatnak az átigazolási szabályokon, ez így lesz. Megsínyli minden klub és minden átigazoló játékos” – írta.

A Lajta-parti fanatikusok többsége csalódott, hogy már nem látják a klub színeiben játszani a 33-as mezszámú játékost. A komment-szekcióban feltűnt néhány debreceni rajongó is, akik leginkább azt taglalták, hogy szerintük Tóth Nikolett mennyi lehetőséget kaphat majd a Lokiban.

Egy cívisvárosi drukker szerint a játékos túl sok labdát ad el, leszerepelt a korábbi csapataiban, és véleménye szerint a DVSC Schaeffler színeiben sem fog maradandót alkotni. Azonban van, aki másképp gondolja.

Niki ügyes játékos, jó kezekben képes lehet Vámos Petra pótlására

– ám mint azt hozzáteszik, Szabó Nina és Csernyánszki Liliána személyében a csapatnak több jó irányítója van, így a helyét ki kell harcolni. Ha pedig Hámori Konszuéla is felépül súlyos sérüléséből, még nehezebb dolga lehet.

Az átigazolásokról

Az már biztos, hogy a DVSC Schaefflertől az idény végén Vámos Petra mellett Planéta Szimonetta, Elinore Johansson és Kácsor Gréta is távozik, Szabó Nina pedig a Vipers Kristiansand elleni BL-meccseken hiába játszott kiválóan, a jövője még nem tisztázódott, így jelenleg minden bizonnyal az egyeztetések zajlanak. Azonban azt is lehet tudni, hogy Tóth Nikolett mellett két átlövő is – a francia Océane Sercien-Ugolin, illetve a svéd Kristin Thorleifsdóttir – érkezik, de az sem lenne meglepő, ha még bejelentenének egy-két új igazolást.