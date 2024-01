A még mindig csak 22 éves, de már komoly nemzetközi tapasztalattal is rendelkező Tóth Niki az Óbudai Sportiskolában kezdte a pályafutását, aztán játszott a Ferencvárosban, majd kölcsönben a Pénzügyőr, az MTK és a Mosonmagyaróvár csapatában is. Egészen fiatalon, 16 évesen mutatkozott be a felnőtt élvonalban, sőt gólt is lőtt a Fradi színeiben az első NB 1-es meccsén, a Dunaújváros ellen. Eddig összesen 105 NB I-es mérkőzésen lépett pályára és 167 gólt szerzett.

Az előző szezonban 21 gólig jutott az EHF Európa Ligában az MKC játékosaként, a Bajnokok Ligájában pedig már négy szezonban is játszott a Ferencvárossal, legeredményesebb idényében 13 gólt szerzett - írja a dvsckezilabda.hu.

Hozzátették, tagja volt a junior Európa-bajnokságot nyerő (2019, Győr), az ifjúsági világbajnokságon második helyezett (2018, Kielce), illetve az ifjúsági Eb-n harmadik helyezett (2017, Mihalovce) korosztályos magyar válogatottnak is.

Tóth Nikolettel két évre szóló szerződést kötött a DVSC SCHAEFFLER. Az irányító nagyon örült a Loki érdeklődésének és izgatottan várja a debreceni éveket.

Az új játékos a csapat honlapjának interjút is adott.

– Hogy fogadtad a DVSC SCHAEFFLER megkeresését? Milyen érzésekkel várod a debreceni éveket?

– Nagyon örültem, mikor megtudtam, hogy a DVSC SCHAEFFLER érdeklődik irántam. Megtiszteltetés, hogy egy ilyen nagy múltú és a jelenben is sikeres csapat felfigyelt rám. Úgy gondolom, hogy a Győr és a Fradi mellett a Loki is olyan patinás klub, ahol sok magyar játékos szívesen játszana. Ami engem illet, többször gondoltam rá, hogy milyen lehet Debrecenben kézilabdázni, örülök, hogy összejött. Rendkívül izgatott vagyok, várom már, hogy bemutatkozhassak piros-fehér mezben és szeretnék sok-sok sikert elérni a DVSC-vel.

– Érdekesség, hogy a nagy rivális, Mosonmagyaróvártól érkezel. Ezzel kapcsolatban milyen érzéseid vannak?

– Egy ehhez hasonló átigazolás mindig pikáns, de egyrészt még hónapokkal később csatlakozom csak a csapathoz, másrészt szeretném leszögezni, hogy nagyon jól érzem magam Mosonmagyaróváron is. Remek körülmények között készülhetünk, tényleg minden adott ahhoz, hogy csak a kézilabdával kelljen foglalkoznunk. Sokat tanultam, fejlődtem az MKC-nél és szeretek itt játszani, de eljött az ideje a váltásnak. Bízom benne, hogy én és a csapat passzolunk majd egymáshoz. Beszéltünk is már erről Szilágyi Zoltánnal, aki megerősített ebben. Abszolút jó érzéseim vannak a Debrecenbe igazolással kapcsolatban és bízom a megérzéseimben.

– Ismersz valakit közelebbről a leendő csapattársaid közül?

– Persze több játékost is. Hornyák Dodóval együtt játszottam a Fradiban, de Vámos Petrával, Mírával és Petrus Micivel is nagyon jó a kapcsolatom például.

– Ha már Vámos Petra szóba került. Debrecenben most mindenki arról beszél, hogy nehéz lesz őt pótolni. Jelent ez számodra bármiféle terhet, vagy inkább kihívásként tekintesz a feladatra?

– Nem teherként fogom fel, sőt, én mindig is szerettem, ha nyomás hárul rám. Ha visszagondolok, a legtöbbet mindig akkor tudtam kihozni magamból, amikor nagy volt az elvárás velem szemben. Szeretem az ilyen jellegű kihívásokat, sőt már várom is, hogy tényleg próbára tehessem magam. Szeretném bizonyítani, hogy a Debrecenben is megállom a helyem és szeretnék segíteni abban, hogy a klub elérje a céljait.