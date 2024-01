A DVSC Schaeffler vasárnap ismét a Bajnokok Ligájában lépett pályára. A lányok ezúttal Podgoricában vizitáltak, ahol a montenegrói Buducsnoszt ellen meccseltek. Szilágyi Zoltán csapata abban a szerencsés helyzetben volt, hogy győzelem, döntetlen vagy 5 gólos vereség esetén is gyakorlatilag 99 százalék eséllyel már a sorozat egyenes kieséses szakaszában érezhették magukat. A találkozót agresszív védekezéssel kezdte a hazai együttes, a debreceniek pedig 10 percig nem is találtak be. A kezdeti rövidzárlatot követően azonban beindult a Vasutas-henger, s hamar megfordították az eredményt Hámoriék. A szünetben döntetlennel fordultak a felek, majd "elfogyott a tudomány" hazai részről: a fehér mezesek 4-5 góllal folyamatosan maguk mögött tartották a podgoricai lányokat, s hiába Niakaté remeklése, a DVSC Schaeffler 27–21-re megnyerte a meccset, s gyakorlatilag készülhet a tavaszi folytatásra.

Jól védekeztek

A lefújást követően a debreceniek trénere, Szilágyi Zoltán úgy fogalmazott, az elején kellemetlenül játszott a hazai csapat, de örül neki, hogy sikerült érvényesíteni akaratukat, és megnyerni a meccset. – Az első félidőben sem játszottunk rosszul, főleg amikor elkezdtünk gólokat szerezni.

Talán kissé megilletődöttek is voltunk az elején. Megvoltak a helyzeteink, a védekezésünk pedig végig rendben volt, ez volt a kulcs.

A második játékrészben sikerült előnyt is kiépítenünk. Felszabadultan kézilabdáztunk, a lányok pedig teljesítették azokat a dolgokat, amelyeket kértünk tőlük, magabiztosan győztünk – mondta.

Egyre jobb a Loki

Az lehet az ember érzése, ahogy telik az idő, s játsszák a mérkőzéseket a debreceniek, folyamatosan javulnak. A hajdúsági szakember is kitért erre értékelése során. – Örülök, hogy kívülről is az látszik, fejlődünk. Az is volt az egyik célja az idei részvételünknek, hogy a lányok hozzászokjanak ehhez a ritmushoz és a BL csapataihoz. Úgy érzem, csapatszinten is sikerült előre lépni. A Buducsnoszt legyőzése is a fontos győzelmek kategóriájába sorolható. Nagyon örülök, hogy sikerült begyűjtenünk a pontokat. Az összecsapásra is úgy érkeztünk, hatalmasat léphetnénk előre egy sikerrel. Nem akarok nagyképű lenni, de összességében jobb csapat vagyunk, mint a potgoricai együttes – folytatta. Szilágyi Zoltán azt is elmondta, tudták, nagy a tét a csoportrangadón. - Tisztában voltunk vele, hogy fokozottan fog készülni a hazai gárda, de csak saját magunkra szerettünk volna koncentrálni. Rendkívül szervezettek voltunk.

Abban bíztam, hogy amint jönnek a gólok és a jó megoldások, mi is egyre javulni fogunk, szerencsére így is történt.

A végére meg is nyugodtunk, mi is domináltunk. Egy vezetőedzőnek aligha kell ennél jobb érzés – zárta a debreceni szakember.

A hajdúsági lányok a fantasztikus sikert követően sem pihenhetnek sokat, hiszen szerdán már az NB I.-ben lépnek pályára. A feladat aligha lehetne nehezebb, hiszen a Győr vendégei lesznek Füzi-Tóviziék. Szombaton pedig ismét BL-meccsen játszanak a piros-fehérek, az Odense látogat a Hódosba, akik ellen matematikailag is biztosítani lehet a továbbjutást. Az újabb nemzetközi meccset követően az FTC érkezik Debrecenbe, így megterhelő hetek előtt állnak a hajdúsági hölgyek.

A tények: