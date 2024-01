A DVSC Schaeffler kézilabdázói újabb győzelmet arattak az EHF Kézilabda Bajnokok Ligája csoportjában. A debreceni szurkolók legnagyobb örömére, gyakorlatilag biztosra vehető, hogy tavasszal is lesz BL-meccs a Hódosban, hiszen 99 százalék az esély a Loki továbbjutására. Ki gondolta volna ezt, amikor még csak pletyka volt, hogy esetlegesen a cívisvárosiak indulhatnak „szabad kártyával” a legrangosabb európai kupasorozatban? Persze, a sorsolás után már okosabbak lehettünk, egyből megérkeztek azok a hangok, miszerint a hatodik továbbjutó helyen meg kell élnie a tavaszt az együttesnek. Elméletben és papíron valóban ennyire egyszerű ez, s valóban, a hajdúságiak jobb játékerőt képviselnek, mint a csoportban mögöttünk álló riválisok, ám a papírforma sokszor borulni szokott. Az egész sorozat alatt – bár még nincs vége –, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak a lányok. Többek között olyan bravúrokat is bemutatva, mint a Brest legyőzése vagy a CSM Bucuresti elleni idegenbeli döntetlen. Az egyik legnehezebb feladatot teljesítették a hölgyek – ha lehet ilyenről beszélni a Bajnokok Ligájában –, mégpedig hogy a „kötelező” találkozókon ne hasaljanak el. Egy hosszú, s főleg kiesésre menő csoportküzdelem során csak az léphet tovább, aki a mögé rangsorolt riválisokat felülmúlja. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a debreceni együttes még mindig nagyon fiatal. Nem szeretnék nagy szavakat használni, de kitudja, mi lehet a vége ennek a sztorinak? Vannak nehezítő körülmények, hiszen „Vámosz” és Planéta Szimonetta is távozik a nyáron, ám szerencsére lesznek érkezők is. Túl nagyot persze nem kell álmodni, hiszen néhány esztendeje még egyáltalán a BL-indulás is nagyon messzinek tűnt, de fontos kitűzni hosszú távú célokat. Továbbá milyen remek dolog azt látni, hogy a jövő Füzi-Tóvizi Petrái olyan nemzetközi meccseken nőnek fel, amelyre mindig emlékezni fognak, s amiből ők is tudnak építkezi, vagy akár komoly célokat kitűzni maguk elé. Ez a jövő zenéje, egyelőre csak annyit mondhatunk: „szevasz, tavasz!”