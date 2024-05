Labdarúgó vármegyei I. osztály, 25. forduló

DEAC II–BUSE 0–3 (0–3)

Vezette: Gálfi F. (Hetrovics R., Árva A.)

DEAC II: Polyák F. (Sávolt Á.), Bencze Z. (Samad A.), Pinczés K., Dari B., Víg Zs. (Dobos Á.), Zahuczky B. (Molnár L.), Bárány B., Sinyi T., Varga B., Hegedűs Gy. (Molnár M.), Almási Z. Edző: Katona László

BUSE: Virányi G., Trencsényi J., Korcsmáros B., Békési D., Magyar Sz., Csordás J., Alimán A. (Tanka L.), Magyari Cs. (Ékes G.), Duró D. (Nagy R.), Ertsey Zs., Nagy R. Edző: Szitkó Róbert

Gól: Magyari Cs., Korcsmáros B. és Csordás J.

Katona László később nyilatkozik.

Szitkó Róbert: Az ellenfél próbált magasan védekezni és nyomás alá helyezni a csapatomat. Erre számítottunk a meccs előtt és ma a kontra támadásainkban minden sikerült. Úgy gondolom, hogy a három gólon kívül nekünk voltak nagyobb helyzeteink, ha csak a két kapufánkra gondolok.

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.–Sárréti DSK 0–0

Vezette: Gulyás S. (Kriston T., Papp J.)

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.: Nagy P., Tóth B., Horváth T., Nagy I. (Báró I.), Virág T. (Tóth B.), Mertin L., Bartha Z., Nagy J. (Kiss L.), Komjáti D., Bordás Á. (Gergely D.), Éles M. Edző: Tamás Márk

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Jenei B., Kiss N., Balás V., Kántor T., Vass Á., Nagy L., Kiss D., Nagy M. Edző: Szabó Lajos

Jók: Első félidő senki, második félidő mindenki.

Tamás Márk: Kívülállóként nézve a mérkőzést, az első félidei alvás után második félidőben keltünk fel, ahol hátrányból fordítva lefociztuk a veretlen Sárrétudvari csapatát. Így az utolsó hazai bajnokin győzelemmel zártunk. Kiemelném két ifistám, Horváth Tamás, Kanalas Csaba kiváló játékát!

Szabó Lajos később nyilatkozik.

Hajdúnánás FK–Létavértes SC’ 97 11–2 (5–1)

Vezette: Hajdú I. (Pál G., Dr. Kozma M.)

Hajdúnánás FK: Ésik L., Papp L. (Oláh P.), Bencze D. (Kompár B.), Pelles G., Linzenbold Zs. (Bohács B.), Újvári Zs., Lakatos N., Fodor J., Pápa Sz. (Kiss L.), Szilágyi P., Qurikó M. (Urbán G.). Edző: Daróczi Péter

Létavértes SC’ 97: Fekete S., Zurbó B., Kontor B., Buka Á., Papp S., Bodnár M., Mázló D., Budácsik M., Papp Z., Laczkó I., Vida F. Edző: Papp Sándor

Gól: Qurikó M., Újvári Zs. (5), Szilágyi P., Kompár B. (2), Vida F. (ög.), Pelles G., illetve Papp S. és Kontor B. Ifi: elmaradt

Daróczi Péter később nyilatkozik.

Papp Sándor később nyilatkozik.

Hajdúböszörményi TE–Egyeki SBSE 3–1 (3–0)

100 néző. Vezette: Dr. Bendik T. (Dr. Szigeti K., Tóth G.)

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Rákos B., Pásztor D., Hódos B., Forgó P., Mizsei Sz. (Sallai Cs.), Szekeres Á., Borbély M., Kovács Á. (Hajdu Á.), Buka B. Edző: Balogh József

Egyeki SBSE: Magi M., Révész M. (Domán P.), Zsólyomi D. (Kardos D.), Novinics M., Farkas Z., Len Á., Katona Cs. (Csala R.), Kardos M., Kecskés G., Len Sz., Torma S. Edző: Farkas Zoltán

Gól: Forgó P. (2), Kovács Á., illetve Csala R. Jók: Torma S., Novinics M. Ifi: 12–0.

Balogh József: Az első félidőben nagyszerűen játszottunk, és a gólokon kívül több lehetőségünk volt, hogy nagyobb arányú vezetéssel menjünk a félidei pihenőre. A második játékrészben teljesen visszaesett a játékunk, de még így is magabiztosnak mondható a győzelmünk. Gratulálok a csapatomnak!

Farkas Zoltán: Szépen lerendeztek bennünket az első félidőben.

Balmazújvárosi FC–Monostorpályi SE 1–2 (0–1)

100 néző. Vezette: Szűcs L. (Nagy L., Félegyházi V.)

Balmazújvárosi FC: Csorvási T., Fehér Z., Veres Z., Rőth A., Rizán Zs., Domán P. (Fodor T.), Kerekes B., Kerek B., Kerekes B. (Ferenczi J.), Kovács B. (Harangi N.), Kovács M. Edző: Rákos Csaba

Monostorpályi SE: Bákonyi N., Erdős B., Bojti Á., Nyilas Sz., Bíró P. (Lakatos L.), Sólyom M. (Bodnár L.), Nemes E., Rácz Zs., Pataki Zs., Szilágyi A., Cseh N. (Rostás G.). Edző: Bereczky Bence

Gól: Rőth A., illetve Bíró P. és Bojti Á. Jók: Mindenki. Kiállítva: Nyilas Sz.

Rákos Csaba: Először is szeretnék gratulálni a Monostorpályinak és sok sikert kívánok a rájátszáshoz nekik! Szeretnék gratulálni a csapatomnak is, mert nem érdemeltük meg a vereséget, az egy pontra rászolgáltunk volna. Bereczky Bence kollégám, gondolom, egyetért velem, hogy egyik csapattal se volt most a játékvezetés istene. Így nem is szeretnék én se foglalkozni a játékvezetéssel, gyerekkoromban nekem azt tanították, hogy halottról jót vagy semmit.

Bereczky Bence: Elsődleges célunk, hogy az osztályozóra mindenki egészséges legyen. Sokan sérülten, betegen vállalták a játékot az elmúlt hetekben, a bajnoki cím tudatában megengedhettük magunknak, hogy ezek az emberek pihenjenek, hét kezdőjátékosunkat nélkülöztük ma. A hiányzókat remekül pótoltuk, az ifisták sem vallottak szégyent, sőt, Cseh Norbi kifejezetten nagy tanár volt! Bojti Ádi akkor a meccs embere volt, azt a nyilatkozatban is ki kell emelni.

Bestrong SC–Aqua-General Hajdúszoboszló 0–3 (2–6)

50 néző. Vezette: Juhász D. (Piskóczi L., Szentesi D.)

Bestrong SC: Csáki M., Barabás Z., Molnár Z., Haraszin Zs., Katona T., Nagy N., Felfölfi L., Katona Z., Sütő B., Vietorisz Á., Ferenczi T. Edző: Köstner Tamás

Aqua-General Hajdúszoboszló: Bánhegyi Z., Kónya Cs., Potor M., Tóth L., Plókai G., Bucz B., Szathmári Zs., Bogár M., Tövisháti M., Gomes S., Drobina M. Edző: Szabó László

Jók: Barabás Z., Katona T., Ferencz T., Mondok D., Molnár Péter, illetve Potor M., Bogár M., Szathmári Zs., Tóth L.

Kovács Miklós: A Hajdúszoboszló megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Sajnos csak a második félidő közepétől tudtuk velük felvenni a versenyt. Büszke vagyok az U16-os csapatomból Mondok Dániel és Molnár Péter teljesítményére, akik nagyon ügyesen szálltak be a meccsbe.

Szabó László: Jól játszott a csapat. Szép gólokat szereztünk. Fontos volt, hogy a 3 pont a mienk legyen. Ez sikerült, úgyhogy gratulálok a játékosaimnak!