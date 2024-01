A DVSC Schaeffler kézilabdázói a Buducsnoszt elleni győztes BL-meccs után Győr felé vették az irányt, hiszen szerdán este már az NB I.-ben léptek pályára. Az Audi Arénában a csapatok rendre megszenvednek, ugyanakkor a lokista lányok már nem egyszer bizonyították, hogy nem szabad őket leírni. A debreceniek a zöld-fehérek ellen ugyan legutóbb a Bajnokok Ligájában sima vereséget szenvedtek, ám a felek a tavalyi esztendő során mind a bajnokságban, mind a kupában rendkívül szoros mérkőzéseket játszottak egymással.

A klasszisokkal teletűzdelt ETO bármennyire is félelmetes titulálják, az alakulatot a mostani szezonban már a Ferencváros és a Mosonmagyaróvár is legyőzte, és a hajdúságiak is erre törekedtek. A Loki vezetőedzője, Szilágyi Zoltán a meccs előtt kiemelte, hogy szeretné, ha csapatánál a lendület kitartana, és felszabadultan, teher nélkül, jó játékot produkálna.

Tény, hogy a DVSC az utóbbi időben nem győzni járt Győrbe, utoljára 1996-ban húzta be idegenben a két pontot. Azonban mikor, ha nem most? - gondolhatták a piros-fehérek, akik aztán ennek szellemében bátran robogtak a pályán.

A hajdúságiak akarata érvényesült

A rangadó elején jól is kezdett a piros mezben ragyogó Vasutas, Catherine Gabriel egy hatalmas védéssel indított, melyből megindulva Kácsor Gréta szerezte meg a vezetést, majd aztán duplázta meg az előnyt. Aztán a hazaiak is magukra találtak, Brattsetnek és Ana Grosnak köszönhetően pedig gyorsan egyenlítettek is. Ezt követően egyre inkább csapongóvá vált a játék, a helyzetek egy ideig mindkét oldalon kimaradtak, ám a gólcsendet ismét Kácsor törte meg.

A Győr a szokásosnál többet hibázott, ám a DVSC nem tudta ezt kihasználni, negyedóra elteltével az eredményjelzőn 5–5 állt.

Jó kapusteljesítmények

Jovana Jovovity hiába kapott kétperces kiállítást, Catherine Gabriel kulcspillanatokban védett, és nem, hogy közelebb férkőzött volna az ETO, hanem Füzi-Tóvizi két gólosra tudta hízlalni a Loki előnyét. A házigazdák trénere, Ulrik Kirkely nem várt tovább, és a 20. percben időt kért. Hiába játszhatott emberelőnyben a Lokomotív, de a túloldalon Solberg is bizonyította klasszisát a kapuban, 7–7-nél pedig Szilágyi Zoltán is magához hívta a hölgyeket. Úgy tűnt, hogy megint a piros-fehérek percei következnek, hisz Füzi-Tóvizi is eredményes volt, az ETO pedig már másodjára cserélte el magát, de Hornyák Dóra kiállítása után kissé megingott a csapat. A debreceniek még épp időben eszméltek, és nem sokon múlott, hogy Grosch Vivien egyenlítsen. Ami azonban nem jött össze neki, az már sikerült Hámori Konszuélának, és mivel már nem született további gól, 11–11-es állásnál vonulhattak a felek az öltözőbe.

Küzdelmes folytatás

A második félidő elején a Loki egy gyönyörű játékkombináció végén Töpfner Alexandra révén újra vezetett. A csapatok egymás hibáiból éltek, hol az egyik, hol a mások oldalon volt az előny. A DVSC Schaeffler azonban kőkeményen védekezett, Töpfner hetesből és akcióból is sorra szerezte a gólokat. A 47. minutumban már hárommal ment a Debrecen, a hazai lelátóról pedig füttykoncenrt hangzott, és a győri mester időt kért. A vendégek utána is azt játszották, amit tudnak, nagyot küzdve, emberhátrányban Füzi-Tóvizi még be is talált, Gabrieltől is folyamatosan jöttek a bravúrok.

Ám a cívisvárosiak mégis meginogtak, a Rába-partiak az utolsó szalmaszálat megragadva zárkóztak, majd a vége előtt szűk öt perccel egalizáltak (21–21).

Ismét fej-fej mellett

Parázs volt a végjáték, az utolsó öt percben új meccs kezdődött, a végkimenetelt igencsak nehéz lett volna megjósolni. Töpfner kapufáról kipattanó hetesét követően a Győr Oftedal vezérletével hosszú idő után vezetett, ám a debreceniek nem adták könnyen magukat, Petrus Mirtill szélről kipókhálózta a sarkot. Az utolsó percekben azonban elöl és hátul egyaránt az ETO-nak jött ki jobban a lépés, és végül 25–23-as győzelemmel otthon tartotta a két pontot.

