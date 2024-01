A pénteki hazautazás előtt csütörtökön délután lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a DVSC a törökországi edzőtáborban. Az ellenfél a montenegrói bajnokság listavezetője, a Buducnost Podgorica volt. A mieinknél értelemszerűen azok kaptak főszerepet, akik a szerdai, Novi Pazar elleni meccsen nem léptek pályára, vagy csak keveset játszottak. A találkozót a Loki kezdte fölényben, a 4. percben Stefan Loncar révén gólt is szerzett egy pontrúgás után, de lesállás címén a találatot érvénytelennek minősítette a játékvezető. A 10. percben viszont már érvényes gólt szerzett csapatunk, Dzsudzsák Balázs szabadrúgása után Ferenczi János fejelt mintegy 10 méterről a kapuba (1-0). Ezt követően többet próbálkozott a Buducnost is, de nagyobb lehetőséget nem tudott kidolgozni. A 22. minutumban egy szép támadás végén Vajda Botond passzolt Dzsudzsák Balázshoz, akinek 17 méteres bombáját bravúrral védte a kapus, az ellentámadásból a montenegróiak kerültek ziccerbe, de Megyeri Balázs is szépen hárított. A szünetig még akadtak kisebb helyzetek (hálóőrünk újabb remek védést mutatott be), azonban a pihenőig nem változott az eredmény.

Jól játszottak

A második játékrészben is inkább a DVSC kontrollálta a mérkőzést, többször egészen remek akciókat vezetett a csapat, de természetesen akadtak hibák is. A 62. percben Bárány Donát pörgetett fölé közelről, saját nevelésű csatárunk a 63. minutumban azonban már nem hibázott, Dzsudzsák Balázs gyönyörű beadása után 8 méterről fejelt a kapuba (2-0). A 67. percben Megyeri Balázs egy erős átlövést ütött fölé, aztán Stefan Loncar ismét betalált, de egy előzetes lökés miatt ezt a gólját sem adták meg, miként nem sokkal később Bárány Donátét sem. A hajrában mindkét kapu előtt adódtak még ígéretes szituációk, azonban több találat nem esett. Együttesünkre a jövő héten már tétmérkőzés vár, a Diósgyőr elleni bajnoki február 3-án, szombaton 17.30-kor kezdődik a Nagyerdei Stadionban.

A tények:

DVSC-Buducnost Podgorica (montenegrói) 2-0 (1-0). DVSC: Megyeri – Kusnyir, Lagator, Pellumbi (Mojzis, 87.), Ferenczi – Loncar, Manrique – Vajda (Szécsi, 82.), Dzsudzsák (Bódi, 87.), Domingues (Kyziridis, 82.) – Bárány (Cibla, 87.). Vezetőedző: Srdjan Blagojevics. Gól: Ferenczi (10.), Bárány (63.).