Immár ötödik felkészülési mérkőzését is lejátszotta a DVSC a törökországi edzőtáborban, az ellenfél szerdán a szerb első osztályú Novi Pazar volt. Mint beszámoltunk róla, ezúttal a mérkőzést nem lehetett streamen követni.

A találkozóra – miután a debreceniek csütörtökön is pályára lépnek a montenegrói Buducsnoszt Podgorica ellen – nem mindenkit nevezett a szakmai stáb, a kezdőben helyet kapott a 18 éves Erdélyi Benedek, a 17 éves Hornyák Csaba, a 19 éves Tuboly Máté és a 19. születésnapját kedden ünneplő Batai Tamás is – olvasható a klub közlésében. Az ellenfél soraiban megtalálhattuk a korábban Fehérváron, Felcsúton és Újpesten is megfordult Filip Pajovic kapust, valamint a Videotonban szerepelt csatárt, Marko Scepovicot.

Kemény küzdelem

A találkozó első nagyobb helyzetét a Loki dolgozta ki, a 11. percben Baranyai Nimród lőtt nagy erővel 8 méterről. Azonban a szerb együttes kapusa védeni tudott.

Ezt követően egyre harcosabb lett a meccs, többnyire kiegyenlített volt a játék képe, a 37. minutumban Szuhodovszki Soma baloldali beadása után Meldin Dreskovic fejelt mellé.

A szünetig aztán igazán sokat ígérő lehetőség már nem alakult ki egyik kapu előtt sem.

Mezőnyben volt

A második játékrészre érkezett Bódi Ádám és Alexandros Kyziridis, a Novi Pazar pedig gyakorlatilag sort cserélt. A kapuk továbbra sem forogtak különösebb veszélyben, a mezőnyjáték dominált. A 62. percben egy védelmi hiba után Erdélyi Benedek ziccert hárított, ám ezt követően se a nagy helyzetek, inkább a kemény párharcok jellemezték a mérkőzést.

A 82. percben Tuboly Máté passza után Bódi Ádám nem sokkal lőtt fölé. Néhány perccel később pedig már kaput talált, de a kapus védeni tudott, így végül nem esett gól.