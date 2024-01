A héten még két felkészülési mérkőzés vár a DVSC-re a törökországi edzőtáborban, szerdán 16 órától a szerb FK Novi Pazar, míg csütörtökön a tervek szerint ugyanebben az időpontban a montenegrói Buducsnoszt Podgorica lesz az ellenfél.

Online stream-es közvetítés szerdán nem lesz

– olvasható a klub honlapján.

A szerdai ellenfélről

Az FK Novi Pazar patinás klub, jogelődjét 1928-ban alapították, és sok bár a korabeli jugoszláv bajnokságban nem sikerült feljutnia a legjobbak közé, mostanra már a szerb első osztály meghatározó együttese. Olyannyira, hogy az aktuálisan zajló bajnokságban az előkelő 5. helyen áll a 16 csapatos mezőnyben, értelemszerűen több mérkőzést nyert, mint veszített. A kerete értékét a Transfermarkt nagyságrendileg a DVSC-hez hasonlóra becsüli (csaknem 9 millió euróra), a januárban kinevezett Igor Matic edző többek között ghánai, egyiptomi, portugál és dél-koreai játékosra is számíthat. A dvsc.hu arról is ír, hogy a csapatból kiemelkedik a pontvadászatban 5 gólnál tartó csatár, Marko Obradovic, valamint a 3 találatnál és 4 gólpassznál járó, a Fiorentinában, az AS Romában, az Interben, a Torinóban és a Besiktasban is megfordult, több mint 200 olasz első osztályú bajnokit játszott Adem Ljajic. A klub közlésében az is megtalálható, hogy a Loki egy éve éppen a Novi Pazartól igazolta a montenegrói válogatott Sztefan Loncsart.