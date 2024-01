Nagy visszhangja volt salakmotoros berkekben, hogy Tabaka József „visszatalált” szeretett sportágához, melyben számos sikert ért el. Bár sokan azt remélték, hogy a háromszoros egyéni magyar bajnokot versenyzőként láthatják viszont az oválpályán, ám nem így lett, a 34 esztendős egykori kiválóság edzőként vállalt szerepet a speedwayben. A jó hírt, miszerint a szakirányú végzettséggel rendelkező debreceni sportember irányítja a SpeedWolf Juniors utánpótlás-nevelő programját, az egyesület elnöke, Baráth Norbert jelentette be a tavaly augusztus 20-án megrendezett Debrecen Nagydíjon. A szezon végén Tabaka megtartotta első edzését a Farkasoknál: a Perényi Pál Salakmotor Stadionban megrendezett gyakorlás egyfajta állapotfelmérő és ismerkedés volt a tréner, valamint az ifjú motorosok között.

Tabaka József a SpeedWolf Juniors edzésén

Hosszas mérlegelés

A többek között páros Európa-bajnoki ezüstérmes, Magyar Bronz Érdemkereszttel kitüntetett exvaspapucsos visszatérése azért volt meglepő, mert 2018-ban (szinte egyik napról a másikra) hátat fordított a sportágnak, s annyira kivonult a salakmotorozás világából, hogy azóta lényegében csak pár versenyen, nézőként találkozhattak vele a szurkolók. Tabaka az évek során többször elmondta, szakított a sportággal, tevőlegesen már nem kíván részese lenni a salakmotorozásnak, ezért adódik a kérdés: miért változtatta meg a korábbi elhatározását?

Tavaly nyáron találkoztam a SpeedWolf Juniors egyik tanulójával, és hosszasan elbeszélgettünk. Akkor éreztem azt, hogy segíteni szeretnék ezeknek a srácoknak, igazából miattuk vállaltam el Baráth Norbert felkérését

– kezdte a beszélgetést Tabaka József, aki elárulta, majdnem egy hónapig tartott, míg rábeszélte magát, hogy visszatérjen a salakszórás világába. – Azért nem volt egyszerű a döntés, mert tudtam, ha minőségi munkát akarok végezni a srácokkal, az sok időt vesz igénybe. Nem tehetem meg, hogy felkészületlenül menjek egy-egy edzésre, azaz nemcsak a pályán kell elvégezni az edzői munkát. Majdnem egy hónapig gondolkoztam azon, hogy ezt a feladatkört mennyire tudom összeegyeztetni többek között a családdal és a civil munkámmal. Természetesen megbeszéltem a felkérést a feleségemmel, Klaudiával, mert ha a család nem ment volna ebbe bele, akkor nem vállalom el a feladatot.

Házi feladat az edzőnek

Tabaka József a motorsportedzői végzettségét a Testnevelési Egyetem BA edzői képzésén szerezte meg 2018-ban, s ezt a tudását már korábban is kamatoztatta. – Amikor a Brit Ligában összetörtem magam, és hosszú hónapokig lábadoztam, volt időm gondolkozni a jövőmön, s akkor döntöttem el, hogy elvégzem az edzői képzést. Akkoriban a versenyzés és a munkám mellett hetente kétszer jártam Budapestre az előadásokra. A tanulmányaim előrehaladtával elkezdtem a munkát a Debrecen Speedway SE csapatánál: a közös téli alapozást követően tíz srác maradt tavaszra, köztük olyan tehetségek, mint Füzesi Ricsi és Moldvai Andris. Szerettem a fiatalokkal dolgozni, mert lelkesek voltak, küzdöttek azért, hogy jók legyenek, hiába estek el a pályán, csinálták tovább, éppen ezért szívesen segítettem nekik – fogalmazott az exsalakmotoros, aki tavaly októberben állt újra „csatasorba”, ezúttal már a SpeedWolf Juniors trénereként.

Az első edzés előtt elővettem a jegyzeteimet, hiszen vissza kell szokni, újra bele kell rázódni ebbe az egészbe. Tovább nehezítette a dolgom, hogy azon a gyakorláson Lovas Zolika és Antal-Pákh Dani vett részt, s ők 250 köbcentis motorokkal edzettek, amivel én sosem versenyeztem, így nincs tapasztalatom róla. Ráadásul egészen más motorbeállításokat használtak a srácok, mint én anno, így számomra is voltak újdonságok. De semmi gond, így nekem is lesz házi feladatom a tavaszi motoros edzésekre

– mondta nevetve.

Pozitív tapasztalatok

A SpeedWolf Juniors az elmúlt idény végén toborzást tartott, ennek köszönhetően egy „felfrissített” garnitúra kezdte meg a felkészülést a következő szezonra. – A téli alapozásba kilenc fővel vágtunk bele december elején, hetente két edzést tartunk a srácoknak a Perényi Pál Salakmotor Stadion termében. A csapat tagjai nagyon „szétszórtak”, akár a tudásukat, életkorúkat, vagy éppen a fizikai felkészültségüket vesszük alapul, ezért különösen oda kell figyelni, kinek milyen feladatot osztok ki. Nagyon pozitívak a tapasztalataim, ugyanis kellő komolysággal, lelkiismeretesen végzik a feladatokat a gyerekek, s számomra ez a legfontosabb dolog. Úgy érzem, mire a motoros gyakorlásokra kerül sor, nem lesz gond az erőnlétükkel. Jelenleg csak kondicionális tréningeket tartunk, de ahogy az időjárás engedi, jönnek az elméleti foglalkozások, megismerik a motorokat, s azok szerelését is a fiatalok. Ha pedig a pálya alkalmas lesz a motorozásra, akkor jön a következő lépcsőfok, s nyeregbe pattannak a reménységek – nyilatkozta az ifjú szakember, aki kitért Füzesi Richárdra is, aki bár nem tagja a SpeedWolfnak, rendszeresen jár a klub által szervezett edzésekre.

Amikor kiderült, hogy én leszek az edző, Ricsi felkeresett, hogy szeretne járni a téli felkészülésre. A klub vezetője, Baráth Norbert engedélyt adott rá, így szívesen láttam Ricsit a sorainkban. Azt látom rajta, hogy komolyabban veszi az edzéseket, mint korábban, örülök, hogy itt van, és velünk készül

– mondta a 20 éves versenyzőről.

A pálya itt is salak

Nem lehet elmenni szó nélkül, hogy Tabaka remek példát mutat, hiszen nagyszerű formában van, ami akkor is látszik, amikor bemutat egy-egy feladatot a fiúknak. – Amikor motoroztam, 64 kilogramm volt a versenysúlyom, most 62 kilót mutat a mérleg. Bár a salakos karrierem befejeztem anno, de a sportolással nem álltam le, szinte azonnal átváltottam a teniszre, amit a mai napig is rendszeresen csinálok, van, hogy hetente háromszor, négyszer, sőt ötször is ütőt fogok. Tavaly már versenyeken is indultam szabadidős kategóriában, egyéniben egyszer első lettem, egyszer vigaszági első, illetve párosban második helyezést értem el a társammal. Ebben az évben szintet lépek, igazolt játékosként, a megyei csapatbajnokságban is részt veszek. A tenisz mellett rendszeresen erősítek, futok és bringázok, így teljes az életem – fogalmazott a 34 esztendős Tabaka József.