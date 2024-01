Női 800 méteren két debreceni atléta is felállhatott a dobogóra, Kuszkó Lara 2:23.30-as idővel másodikként, Szász Abigél pedig 2:26.11-as idővel harmadikként végzett a 14 fős mezőnyben. A Keszthelyi Szonja, Ács Alíz, Hidvégi-Rácz Luca, Darai Laura összetételű 4×200-as női váltó nem talált legyőzőre, az 1:46.77-es idő aranyérmet ért. Az ifjúságiak között Ács Alíz 60 gáton állt rajthoz és zárt harmadikként ezen a távon (9.18).

A férfi atléták is szorgosan gyűjtötték az érmeket, összesen hat medállal zárták az egynapos versenyt. Távolugrásban ketten is felállhattak a dobogóra, Pintér Erik (6.90) a legmagasabb, Hodossy-Takács Sámuel (6.82) pedig a harmadik fokára. A juniorok között is dupláztak a debreceni fiatalok, 60 gáton Török-Kelemen Tamás 8.68-as idővel bizonyult a leggyorsabbnak, míg Chrobák Gergő 9.26-nál megállítva az órát, a 3. helyet szerezte meg. Ugyanebben a korosztályban súlylökőink szintén két érmet szereztek, Tóth Nándor 15.38-as új egyéni csúccsal győzött, Chrobák Gergő pedig pontosan 13 méterre módosítva rekordját a bronzmedált vehette át.