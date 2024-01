A DSI Debrecen többszörös magyar bajnok rúdugrója túl van a téli felkészülésen, bizakodva várja a fedettpályás szezont – írta a klub honlapja.

Klekner Hanga számára előző héten megkezdődött a fedettpályás szezon, már túl van két versenyen. Az MTK csarnokában 430 centis ugrással gyűjtötte be az aranyérmet, Újpesten pedig 433-at teljesítve végzett az első helyen. – Az első két versenyem jobban sikerült, mint vártam, ugyanis nem volt zavartalan a felkészülésem. Novemberben megsérült a bokám, ez kissé hátráltatta a munkát, de mindazt, amit erre az időszakra elterveztünk, sikerült maradéktalanul elvégezni. Tavaly is ugyan ezekkel a magasságokkal kezdtem, így bizakodva várom a fedettpályás szezont – fogalmazott a DSI Debrecen magyar bajnoka. Kiválóságunk az MTK és az UTE csarnokában is akkor szállt be a versenybe, mikor már riválisai befejezték, ez némi nehézséget okoz számára. – Nem egyszerű így versenyezni, ugyanis az elején sokat kell várni, miután egyedül maradtam, gyors egymásutánban kell ugranom, nehezebb összeszedni a gondolataimat. De itthon már hozzászoktam ehhez, legtöbbször egy jó kísérlet elég a győzelemhez, ám nem vagyok elbizakodott, inkább próbálom motiválni a többieket – mondta Szabóné Molnár Krisztina tanítványa.

– Az elkövetkező hetekben szeretnék minél több hazai és külföldi versenyen indulni, de egyelőre még csak az biztos, hogy Ostravában és a Magyar Bajnokságon fogok rekortánra lépni. Idén a szabadtéri Európa-bajnokság a fő versenyem, szerencsére már megugrottam a szintet, ott lehetek Rómában, az olimpiai részvételhez viszont még gyűjtenem kell a pontokat. Ahogy előző évben, idén is az országos csúcs a cél, szeretném megdönteni az edzőm 2006-ban felállított rekordját – zárta mondandóját Klekner Hanga.