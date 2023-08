Klekner Hanga 450 centiméteres új egyéni csúcsot ugrott a budapesti atlétikai világbajnokság hétfői napján. A DSI Debrecen atlétája 37 fős mezőny B-csoportjába kapott besorolást a selejtezőben. A 220 cm-es kezdőmagasságot, és a 235-öt is magabiztosan vette. Az új egyéni rekordot jelentő 250-et elsőre leverte, ám második kísérletre átvitte, így 4 centivel túlugrotta addig legjobbját. Természetesen megpróbálta a magyar rekordot jelentő 260-at, de az már nem jött össze, ám ez egyáltalán nem zavarta a boldogságban úszó sportolót.

Klekner Hangát kedden érte utol telefonon a Haon, a négyszeres magyar bajnok elmondta, a világbajnokság előtti hete már kizárólag a hangolódásról szólt. – Elvégeztük az utolsó simításokat, kétszer ugrottam hosszúból, de csak azért, hogy meg legyen a magabiztosság – idézte fel. – A csapatköszöntőt követően kezdett vébé hangulatom lenni, szombaton még tévéből néztem az eseményeket, de vasárnap már kimentem a stadionba és élőben éltem át hangulatot – akkor jött meg az érzés, hogy itt vagyok a világbajnokságon.

A versenyen előtt nem izgultam, inkább kíváncsiság volt bennem, hogy milyen lesz ekkora közönség előtt ugrani.

A pályát már ismertem az országos bajnokságról, a 420-as kezdőmagasságot már rengetegszer megugrottam a szezonban, tudtam, bennem van, így arra próbáltam fókuszálni, ki tudjak élvezni minden egyes pillanatot, merítkezzek a közönségből és a lehetőségből is. Hatalmas erőt adtak a nézők, a bemelegítés után még 35 percet ültem a verseny kezdete előtt, akkor izgultam kicsit, de utána szerencsére visszakerültem a flow-ba, és sikerült jó teljesítményt nyújtanom – elevenítette fel.

Ott volt a családja

Hanga elmondta, benne volt a levegőben, hogy meg tudja ugrani a 450-et, az edzőjével, Molnár Krisztinával is azt beszélték, mivel ez az Eb-szint is, a világbajnokságon megpróbálja átvinni. Hozzátette, csak a léc fölött érzi az ember, hogy sikeres lesz az ugrás, mert bármennyire jó is a roham például, ha nem a megfelelő pozícióban van letéve a rúd, oda a kísérlet. – Szerencsére sikerült a csúcsdöntés, nagyon boldog voltam. A stadionban ott volt a családom, a barátok, akik eljöttek szurkolni nekem. Kimentem hozzájuk, és ahogy indultam vissza, sokan gratuláltak, és azóta is rengeteg üzenetet kaptam. Jó volt látni, hogy számos kisgyerek volt a lelátón, akik örültek a sikereinknek, jól érezték magukat. Arra gondoltam közben, ez a lényeg, hogy a teljesítményünkkel boldogságot szerezzünk sokaknak.

Nagyon büszke vagyok, hogy a hazai vébén tudtam élni a lehetőséggel, sokat dolgoztunk érte az edzőmmel, nagy erőt ad a továbbiakra.

Az, hogy megvan az Eb-szint nagyon jó, de az olimpiai felkészülés miatt lényeges, hogy minél több külföldi versenyen induljak, minél több tapasztalatot szerezzek. Ugrom majd Horvátországban és valószínűleg Olaszországban is, itthon pedig a szeptemberi debreceni csapatbajnokság lesz az utolsó szabadtéri megmérettetésem – nyilatkozta Klekner Hanga, aki a csb után pihen egy picit, majd megkezdi a felkészülés a fedett szezonra.