A H szektor legújabb adásának vendége Ötvös Lóránt, a Lókodi Fight Club SE harcosa volt. A többek között kempóban, kick-boxban és kevert harcműveszetben (MMA) is otthonosan mozgó debreceni fighterrel a karrierjéről, sportszakmai és tanulmányi – ugyanis a Debreceni Egyetem Műszaki Karának hallgatója – céljairól is beszélgettünk. Lóránt már túl van az első, egy nemzetközileg is jegyzett MMA-szervezetnél megvívott ketrecharcon, amelyet azért vállalt el, hogy az oktagon világában is letegye a névjegyét.