A DEAC férfi futsalcsapata remek előkarácsonyi ajándékkal lepte meg a szurkolóit csütörtök este. Tihanyi Csaba legénysége a felsőházba jutás szempontjából fontos meccsen verte 5–0-ra a Nyírbátort. Faragó Ádám a védései mellett a 38. percben góllal vette ki a részét a fölényes diadalból. A mérkőzés tapasztalatai mellett a találatáról is beszámolt a klubja honlapjának.

Kívülről úgy tűnt, hogy minden szempontból tökéletesen alakult az év utolsó bajnokija.

Ezt meg tudom erősíteni, én is azt éreztem, hogy végig a mi akaratunk érvényesült. Talán ez volt az első olyan mérkőzésünk a szezonban, amelyen az elejétől a végéig betartottuk a taktikai utasításokat. Szintén fontos volt, hogy a helyzeteinket ezúttal jó százalékban értékesítettük. Már a második percben megszereztük a vezetést, ami döntően befolyásolta a találkozót, hiszen ezt követően az ellenfelünknek módosítania kellett a harcmodorát. Tisztában voltunk vele, hogy mekkora téttel bírt ez a meccs, de szerencsére megbirkóztunk a nyomással.

Neked is kiválóan alakult a meccs, hiszen lehúztad a rolót, emellett be is vetted a nyírbátori kaput.

Hatalmas bravúrt ezúttal nem kellett bemutatnom, ami a csapattársaim érdeme is, mivel remekül működött a védekezésünk. A gólommal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy amikor elrúgtam a labdát, már bizakodtam. Az egyik nyírbátori védőnek lett volna lehetősége a tisztázásra, ám ez mégsem jött össze neki. Először voltam eredményes az NB I-ben, így a lefújás után a srácokat meg kellett vendégelnem, de ezt örömmel tettem.

A hetedik helyről várhatjátok a folytatást. Mekkora esélyt látsz a felsőházra?

Nem a saját kezünkben van a sorsunk, ettől függetlenül bizakodó vagyok. Négy meccsünk lesz még az alapszakaszban, ezek közül papíron kettő könnyebb, kettő pedig nehezebb lesz. Minden összecsapást úgy kell felfognunk, mintha az életünk múlna rajta. Egyébként a célunk eléréséhez bravúr is kell majd.

Mik a terveid a pihenőre?

Felemás érzéseim vannak a szünet miatt, mivel lendületbe jöttünk, ezért talán nem a legjobbkor jött nekünk. A karácsonyt a szeretteimmel fogom tölteni, az egész család össze fog gyűlni, vagyis sokan ünneplünk majd. Január elején lesz az első edzésünk, de addig egyéni feladatokat kell elvégeznünk.