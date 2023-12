A DEAC női futsalcsapata az utóbbi években magyar szinten mindent megnyert, amit csak lehetett. Quirikó Vivien együttese a 2020/21-es szezon óta uralja a hazai mezőnyt, a fekete-fehérek tavaly az NB I. és a Magyar Kupa elsőséggel zsinórban harmadik évben dupláztak. Nagyszerű, hogy a debreceni hölgykoszorú a jelenlegi idényben is veretlenül, az első helyen áll. Azonban feltehetjük a következő kérdést: ha hazai szinten nincs igazán komoly kihívójuk, a nemzetközi porondon miért nem láthatjuk többet játszani az egyetemistákat? Az utóbbi években több külföldi tornán is bizonyították tehetségüket, tavaly például Portugáliában és Olaszországban léptek pályára, ezúttal pedig az ukrán Budstarral sikerült kétszer megmérkőzniük. A válogatott terén már évről évre több lehetőség nyílik, ahol fejlődhetnek a játékosok, ám jelenleg nincs olyan nemzetközileg szervezett bajnokság vagy kupa, ahol a női klubcsapatok rendszeresen összecsaphatnának. Még ha a népszerűség terén a férfiak árnyékában is vannak a női futsalosok, a mostani helyzetnél mindenképp többet érdemelnek. Szoros verseny nélkül ugyanis könnyű motiválatlanná, érdektelenné válni, de egyelőre ennek jelei szerencsére nem látszódnak a DEAC-on. A hajdúságiak ráadásul egyre több rutinnal rendelkeznek, erejük abban is rejlik, hogy 8 játékos – Üveges Katalin, Nagy Anikó, Tóth Nóra, Czégény Zsuzsanna, Fülöp Diána, Horváth Viktória, Pócsik Lívia és a műtéte utáni rehabilitációját végző Krascsenics Csilla – már a sikerek kezdetétől segíti a csapatot. A lányok azzal a céllal vágtak neki a 2023/24-es idénynek is, hogy megvédjék a címeiket, és láthatóan nagy beleéléssel próbálják véghez vinni feladataikat. Valószínűleg a Budstar elleni két szoros barátságos találkozón tapasztaltakból is építkezni fognak, és megtesznek mindent, amit tudnak. Kár, hogy nem szurkolhatunk nekik folyamatosan más, jó erőkből álló képviselő klubcsapatok ellen a lehető legmagasabb színvonalon, de ennek megoldására elsősorban nem nekik kell megoldást találni. Addig is büszkén állunk mögöttük, és nézzük ámulattal, ahogy Magyarországon brillíroznak, és élnek szeretett sportáguknak, a futsalnak.