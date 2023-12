Az év sportolói

Asztalitenisz

Lakatos Tamás (Lille Metropole Tennis de Table)

Madarász Dóra (Budaörsi Sport Club) Atlétika

Halász Bence (Szombathelyi Dobó Sportegyesület)

Krizsán Xénia (MTK Budapest) Baseball/Softball

Laffer Benedek (Jánossomorja Baseball Egyesület)

Fekete Anna (J.B.E.) és Tóth Lídia (Érd Baseball és Softball Teams Egyesület) Birkózás

Kötöttfogás: Losonczi Dávid (ESMTK-KIMBA)

Szabadfogás: Muszukajev Iszmail (FTC)

Bognár Erika (BHSE) Bridzs

Czímer Csaba (Hegyvidék SE)

Fischer Brigitta (MTK Budapest) Búvárúszás

Apnea: Mayer András (nOxygen Apnea Club)

Korok Fatima (Korok SE)

Uszonyosúszás: Kiss Nándor (Mátrai Erőmű Búvárklub)

Pernyész Dorottya (Mátrai Erőmű Búvárklub)

Tájékozódási búvárúszás: Balázs Péter (Amphora Búvárklub)

Hatházi Katalin (Amphora Búvárklub) Cselgáncs

Tóth Krisztián (MTK Budapest)

Özbas Szofi (Atomerőmű SE) Curling

Tatár Lőrinc (UTE)

Joó Linda (Vasas SC) Erőemelés

Erőemelés: Enahoro Asein (Westfit Gym SE)

Sallai Eszter (PowerBuilder SE)

Fekvenyomás: Kubatov Géza (Sugó Power SE)

Salamon Erika (Tabi Fitness Klub SE) Evezés

Galambos Péter (MTK Budapest)

Pádár Luca (Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.) Fallabda

Czakó Vince Attila (Budaörsi Labda Egylet)

Juhász Nóra (Tatabányai Squashberek Sportegyesület) Fitnesz

Karikó Brigitta (Marcipán Fitness SE) Floorball

Pfneiszli Péter (SZPK Sárosi Optika Komárom)

Babusa Karolin (SZPK Mentőangyalok Komárom) Footgolf

Bacskai Bence (Royal)

Ujvári Izabella (All Stars Footgolf Club) Golf

Amatőr: Somogyi Bence (Zala Springs Golf Resort)

Jaczkovics Emma (Golfiesta SE)

Profi: Csányi Olivér (PGA of Hungary)

Vadkerti Adél (PGA of Hungary) Gó

Bővíz Dominik (MGE)

Simon Zsófia (Pagoda) Gyorsasági görkorcsolya

Szélinger Benjamin (Savária Speedskating)

Gardi Dominika (Tornádó Team Szeged) Hódeszka

Szabó Marcell (MESE)

Brunner Blanca (Hópárducok SE) Íjászat

A 3D világbajnokságon aranyéremes csapat: Szedlár János (Encsencsi Vadász Íjász E), Gondán György (Eleven Világ ÍSE), Horváth Ádám (Mesteríjász Kft) Jet-ski

Jászai Csongor (Aktív SC Szabadidő és Extrémsport Sportegyesület) Jégkorong

Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg)

Garát-Gasparics Fanni (Ottawa) Kajak-kenu

Nádas Bence (Szegedi Vízisport Egyesület)

Csipes Tamara (Budapesti Honvéd Sportegyesület) Karate

Hárspataki Gábor (MTK)

Kákosy Olívia (UTE) Kerékpár

Valter Attila (Jumbo-Visma)

Vas Kata Blanka (SD Worx) Kickbox

Fésű Lajos (Csepeli HALKER-Király Team)

Busa Andrea (Csepeli HALKER-Király Team) Korcsolya

Rövid pályás gyorskorcsolya: Nógrádi Bence (FTC)

Jászapáti Petra (Szegedi Korcsolyázó Egyesület)

Műkorcsolya: Pavlova Maria, Sviatchenko Aleksei (páros, FTC)

Ignateva Mariia, Szemko Danijil (jégtánc, Hoffmann Korcsolya Akadémia)

Szinkronkorcsolya: Team Passion Kosárlabda

Hanga Ádám (Crvena zvezda)

Kiss Virág (Mersin) Labdarúgás

Nagypálya: Szoboszlai Dominik (Liverpool FC)

Zeller Dóra (1. FC Köln)

Futsal: Alasztics Marcell (Szombathelyi Haladás)

Horváth Viktória (Debreceni EAC) Lábtoll-labda

Rab Alexander (Újszászi VVSE)

Farkas Lilla (Újszászi VVSE) Lovassport

Hölle Martin (Újhartyán Gyémánt Lovaspark SE) Modellezés

Berta András (Műegyetemi Modellező Klub)

Bauer Szonja (Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület) Motorsport

Surányi Balázs (Healtech Electronics Ltd.)

Nagy Vivien Alexa (SANDVIKEN Motorsport Békéscsaba SE) Motoros vízisport

Horváth Attila (Starthu-Teo Kft Egyesület) Ökölvívás

Kovács Richárd (NYVSC)

Hámori Luca (Fitt-Box Club Kőszeg) Öttusa

Bőhm Csaba (Kőbánya SC)

Gulyás Michelle (UTE) Padel

Szakács Olivér (Premier Padel)

Andrejszki Dóra (BVSC) Repülő- és légi sport

Feith Máté (Magyar Bázisugró és Ejtőernyős SE) Repülő korong

Klement Ferenc (Bp Heroes SE)

Takács Luca (Bp Heroes SE) Ritmikus gimnasztika

Pigniczki Fanni (MTK Budapest) Rögbi

7-es: Suiogan Tímár (Esztergomi Vitézek RAFC)

Vitéz Georgina (Bp. Medvék RCE)

15-ös: Stiglmayer Márk (Esztergomi Vitézek RAFC) Röplabda

Teremröplabda: Bögöly Gábor (Fino Kaposvár)

Németh Anett (Pinerolo)

Strandröplabda:

Hajós Artúr és Stréli Bence (SRSE)

Villám Lilla és Vaida Beáta (ÉDRA) Sakk

Berkes Ferenc (ASE Paks)

Gaál Zsóka (Sentimento Ajka Bányász Sportkör) Sí

Alpesi sí: Úry Bálint (Fullsport SE)

Tóth Zita (Vasas SC)

Sífutás: Kónya Ádám (Veszprémi Sí Egylet)

Sílövészet: Gyallai Soma (Gyötri SE) Sportlövészet

Pekler Zalán (Erődök Városa Sportlövő Egyesület)

Fábián Sára (Csepel TC) Súlyemelés

Fekécs Szilárd (Tatabányai SC)

Mitykó Veronika (Békéscsabai SSZSE) Szektorlabda

Szektorlabda szakág: Pákai György (DÖKE Komló)

12 érintéses szakág: Kovács Nándor (Debreceni SC) Szinkronúszás:

Bastianelli Angelika (Sirenia SE) és Barbócz Blanka (BHSE) Szkander

Németh Róbert (Dóró Team)

Kőváriné Ivánfi Brigitta (Megtorló Karok Szolnok) Szörf

Kossovics Máté (Körte Hegyi és Vízi Sportok Egylete)

Simon Hanna (Körte Hegyi és Vízi Sportok Egylete) Szumó

Buzás Patrik (Érdi Spartacus SC)

Elekes Enikő (Kőbánya Sport Club) Tájékozódási futás

Ormay Mihály (Tabáni Spartacus SKE)

Mag Viktória (Salgótarjáni Dornyay Sportegyesület) Táncsport

Akrobatikus rock and roll: Deli Alex, Bihari Luca (Rock and Magic Sportegyesület)

Versenytánc: Andrea Silvestri (Valcer TáncSport Egyesület)

Váradi Martina (Valcer TáncSport Egyesület)

Autentikus-, modern és divattánc: Geréb Luca Zsuzsanna (Kézér Tánclabor Sportegyesület) Teqball

Katz Balázs (Taksonyi Teqball SE)

Janicsek Zsanett (Taksonyi Teqball SE) Teke

Móricz Zoltán (Répcelaki SE)

Hári Boglárka (FTC) Tekvondó

Józsa Levente (TFSE)

Márton Luana (Hankuk International School) Tenisz

Marozsán Fábián (Hajdúszoboszló SE)

Bondár Anna (Hajdúszoboszló SE) Tollaslabda

Pytel Gergő (Multi Alarm SE)

Sándorházi Vivien (Városi Sportegyesület Dunakeszi) Torna

Szertorna: Mészáros Krisztofer (Győri AC)

Kovács Zsófia (Dunaújvárosi Központi SE)

Aerobik: Lőcsei Zoltán (Óbudai WDSE)

Fejér Fruzsina (Óbudai WDSE)

Akrobatikus torna: Balogh Máté, Vass Kovács Kamilla vegyes páros (Balance Akrobatika és Torna Club)

Gumiasztal: Vincze Ákos (DKSE) Triatlon

Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub)

Bragmayer Zsanett (Team Újbuda SE) Úszás

Medencés: Kós Hubert (BVSC-Zugló)

Pádár Nikolett (Szegedi Úszó Egyesület)

Nyílt vízi: Rasovszky Kristóf (Balaton ÚK)

Fábián Bettina (FTC) Vitorlázás

Vadnai Jonatán (Balatonfüredi Yacht Club)

Érdi Mária (Magyar Villamos Művek Sportegyesület) Vívás

Koch Máté (Vasas SC)

Battai Sugár Katinka (Debreceni EAC) Vízilabda

Zalánki Gergő (Pro Recco)

Garda Krisztina (DFVE Vízilabda Kft.) Vízisí és wakeboard

Orbán Olivér (kábelwakeboard)