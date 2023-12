A felsőházba igyekvő DEAC férfi futsalcsapata csütörtök este a szintén top hatba vágyó Nyírbátort fogadta a DESOK-ban. A komoly jelentőséggel bíró összecsapást a vendégek várhatták jobb helyzetből, hiszen ők a tabella hatodik helyét foglalták el, míg a debreceni együttes a kilencedik pozíciót birtokolta a kezdő sípszó előtt. Érdekesség, hogy egy győzelemmel Tihanyi Csaba tanítványai maguk mögé utasíthatták volna a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeieket, mivel csak két pont volt a hátrányuk. Az sem mellékes, hogy a két klubot több kapcsolódási pont köti össze. A hajdúságiaknál Siska Gergő mellett Faragó Lajos az előző idényben még a Nyírbátorban szerepelt, míg a vendégeket irányító Elek Gergő nyáron nyolc esztendő után intett búcsút a DEAC csapatának. A szakember mellett Sánta Attila, Varga Dániel, Szentes-Bíró Tamás (ő eltiltás miatt nem juthatott szóhoz) és Dobi Attila is erősítette korábban az alakulatot.

Kiválóan kezdték a találkozót a debreceniek, mivel már a második percben megszerezték a vezetést: Vass Ottó remek passza után Nagy Bencének „csak” az üresen tátongó kapuba kellett továbbítania a játékszert.

A negyedik minutumban Franchu labdaszerzését követően Thiago iramodott meg, a vendégek közül senki sem tudta feltartóztatni őt, végül brazil légiós nagyjából kilenc méterről bombázott a kapuba. Kicsit később Berecz Rafael előtt adódott nagy lehetőség, ám ebből nem született újabb gól. A játékrész derekán Harmati Tamással babrált ki Dobi Attila, így maradt a 2-0. Nem sokkal később Dobi Tóth Attila eszén járt túl. Ezek a jelenetek is azt mutatják, hogy a fór ellenére sem ültek rá az eredményre a hajdúságiak. Faragó Ádámnak nem akadt sok dolga, de amikor védenie kellett, akkor mindig megoldotta a feladatát. Elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy a látottak alapján megérdemelten vezettek két találattal a szünetben.

A pihenő után a nyírbátoriak egyből tesztelték Faragót, aki ezúttal sem jött zavarba. Az ellenfél próbálta csökkenteni a hátrányát, de szerencsére nem járt sikerrel.

Aztán a 30. percben még kényelmesebbé vált a helyzetük, ugyanis Franchu lőtte ki a bal alsó sarkot. A hajrában Elek Gergő gárdája elővette az öt a négy elleni felállást, ám ebből is mi profitáltak a debreceniek, ugyanis a 38. percben Faragó Ádám vette be az üresen tátongó kaput. Végül huszonhárom másodperccel a lefújás előtt Siska Gergő vitte be a kegyelemdöfést.

Az együttes fantasztikus győzelemmel zárta az év utolsó bajnokiját. Abban bízhatnak, hogy ez a diadal kellő önbizalmat ad majd futsalosoknak a folytatáshoz.