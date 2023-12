Kontratámadás oldalvágással

2017-re Dávid László és a klubvezetés annyira elbeszéltek egymás mellett, hogy nem volt értelme a folytatásnak. Ezt már csak tetőzte az az epizód, amikor Dávidot Hajdúhadházra küldték edzést tartani, miközben a kardozóival országos bajnokságra kellett volna készülnie.

Én ezt összeegyeztethetetlennek tartottam, ezért eljöttem. Hatvanan követtek. Felhívtam a volt kollégákat, akik megerősítettek abban, hogy új útra lépjünk. Így alakult meg 2017 őszén az Interfencing Debrecen SC

– beszélt a születés körülményeiről.

Mázsás kő esett le a szívéről a válás hatására, de sok idő nem volt örülni, hiszen helyet kellett találni a tanítványok számára. Ráadásul olyan tehetségek tartottak velük, akikkel nem lehetett alább adni heti öt edzésnél… Az egyik szülő, Sápi Máté az infrastruktúra érdekében mozgatta a szálakat, míg Dávid a szakmai alap kialakításán dolgozott. Miközben – ne szépítsük – nagyobb pénzösszeget kellett összedobniuk a működésre (a Békessytől a felszereléseik nélkül távoztak). A Hatvani István Általános Iskolában sikerült otthonra találni, majd Battai Sugár 2018. februári kadét válogatott ezüstérme (csapatban) megadta a kezdőlökést. Az edzősködés mellett Dávid újra elhelyezkedett, ezúttal iskolai, óvodai szociális munkásként Hajdúhadházon. A nehézségekkel együtt sem fordult meg a fejében a sportággal való szakítás, ezt, az elmondása szerint, már csak azért sem tehette meg, mert hatvan-hetven gyerek bízott abban, hogy a felnőttek a nulláról is képesek felépíteni egy új klubot.

2019-ben Sugár – kadétként – már Európa-bajnoki aranyérmet nyert csapatban a magyar válogatottal, majd junior korosztályban világbajnoki elsőséget szereztek. A debreceni lány ekkor még a 16. életévét sem töltötte be, s ilyen vívósiker elképzelhetetlen volt Debrecenben, de még országosan is! Ez a kimagasló teljesítmény és a társak eredményessége országos szintű elismerést hozott az Interfencingnek, ami az anyagiakban is testet öltött.

2020-tól Dávid László részt vehetett a Magyar Olimpiai Bizottság által korábban életre hívott Kiemelt Edzői Programban, miközben Battaival újabb aranyaknak örülhettek a kadét és a junior válogatottban. Sugár egyre inkább szóba került a felnőtteknél, az Interfencing gárdája pedig úgy gondolta, ez a felelősség megkívánja, hogy olyan helyen folytassák, ahol nem kell vesződni minden egyes edzés előtt és után a pástok fel- és leszerelésével. Így „költöztek át” az Irinyi János technikumba, ott érte el őket a koronavírus-járvány, amikor is minden szóba jöhető tornateremben be kellett szüntetni a sportot.

Együttes találat

– A coviddal, 2020 márciusában, ellehetetlenültek az edzések. Az első hullám okozta ijedség után sem térhettünk vissza az iskolai tornatermekbe. Ezért fél pástot az egyik vívó szüleinek a garázsában rendeztünk be, valamint a szabadban edzettünk. Később egy kocsmában, a Malterban tudtunk helyet bérelni, de annak is örültünk, hiszen Sugárnak a 2021-es tokiói olimpiára kellett készülnie… Igazság szerint már jóval korábban megtehettük volna, hogy Budapestre költözünk, hiszen előbb őt, majd engem is megkerestek fővárosi klubok. Mi azonban Debrecenből akartunk kijutni az olimpiára.

– Egy kocsma folyosóján kínlódtak, miközben Budapesten nagyszerű versenykörülmények várták volna önöket… Mitől volt ennyire fontos Debrecenben maradni?

A kardvívás abszolút fővároscentrikus sportág, amelyben nagyon-nagyon nehéz eredményeket elérni vidékről. Azonban vallom, hogy azoknak a gyerekeknek is jár az esély, akik nem Budapesten élnek. Egy debreceni fiatal miért ne kaphatná meg a lehetőséget, hogy nagy vívó legyen? Ehhez kell hátteret teremteni! Igen, makacs vagyok. Igen, talán a bizonyítási vágy is diktálja, hogy ezt a kényelmes körülmények helyett Debrecenből csináljuk meg!

A kocsmafolyosóról – 2021 tavaszán – a Dóczy gimnázium igazgatója segített „kijönni”, felajánlva az intézmény tornatermét. Mesterrel és tanítványával is a Cívishír itt is találkozott akkoriban, amikor az olimpiára készülő Battai Sugárt faggatták. A Dóczyban „iskoláztak” akkor is, amikor Dávid mobilja megcsörrent, hogy a vonal másik végéről a Debreceni Egyetem kancellárja, Bács Zoltán arról érdeklődhessen, mennyire motiválná őket a DEAC vívószakosztályának életre keltése. Talán nem szükséges ecsetelni, hogy a felek gyorsan megállapodtak. 2022 januárjában az interfencingesek átigazoltak az egyetemi sportklubba (Dávidék egyesülete fennmaradt, de csak a DEAC utánpótlásklubjaként).

Forrás: Cívishír

Tempóban maradni

2022 nemcsak a DEAC miatt vízválasztó, hanem mert a női kardválogatott – Kairóban – megnyerte fennállása első világbajnoki aranyát. Másrészt Dávid Lászlónak fel kellett mondania a hajdúhadházi munkahelyén, hiszen a vívóversenyek miatt kifutott a szabadságából, és muszáj volt választani a kettő közül. Így 2022 nyarától újra főállású edző.

– A DEAC óriási brand, Magyarország vezető egyetemi sportklubja több mint harminc szakosztállyal. Mi, vívók kiemelt egyéni sportszakosztályként működünk. Úgy is kezelnek bennünket, hiszen Debrecennek és Hajdú-Biharnak összesen két éremesélyes sportolója van a 2024-es olimpián. Az egyik, ugye, Sugár, a másik a szintén az én irányításommal készülő DEAC-os, Osváth Richárd paraolimpikon. A velünk szemben támasztott fő elvárás az az, hogy szakmailag hozzuk ki magunkból a legtöbbet, jöjjön vívni minél több gyermek, valamint Sugár és Ricsi maradjon a klubnál. A DEAC-nál immár egy teljes sportolói karrier kialakítható, akiben megvannak a képességek, annak a vezetéssel Lóczi Lászlóné Kovács Mariannával együtt megteremtjük a versenyzéshez szükséges hátteret. Jelenleg legalább száz tanítványunk van.

Apró mozaikokból összerakni a nagyobb képet – ez az, amit Dávid László szenvedélyesen szeret. Szerinte a vívósport is így működik:

felépíteni egy asszót, egy sportolót, egy klubot, ez mind intellektuális játék is egyben.

– Csak tehetséggel a vívásban nem lehet eljutni a felnőtt szintig. A rosszul tanított technikai elemek egy darabig gyors észjárással, fizikai adottságokkal, ritmusérzékkel elfedhetők, de az utánpótláskort kinőve egyre nagyobb szerepet kap az edzői, a sporttudományi háttér. Egy világversenyen az ellenfeleket már muszáj jó előre feltérképezni, taktikákat megvalósítani. Ha valakinek nem tanították meg eléggé mondjuk a fejvágást, és szembekerül egy versenyzővel, akit jól készítettek fel erre, és edzésben is van tartva, akkor majdnem biztosan veszíteni fog. A vívás technikai sport, aki a szükséges mozgásokat és technikákat nem sajátította el már kisebb korában, az később bajban lesz az ezeket teljesítők ellen.

– A kard, tőr, párbajtőr hármasból miért az elsőt választotta?

– A karddal szúrni és vágni egyaránt lehet, ez adja a legnagyobb szabadságot, a legtöbb variációt támadásban, védekezésben, cselezésben. Magyarországon a kardnak van tradíciója, még ha vidéken nem is annyira erős. Bár ez főként a rendszerváltás után gyengült el. A tehetséges vívókat elszívja a főváros. De a modern kornak hála, azért heti háromszor be tudjuk illeszteni a válogatott edzést. Egy női vívónak technikailag és taktikailag is képesnek kell lennie arra, amire egy férfi. Sőt, mivel előbbiek nem tudnak annyiszor erőből megoldani egy-egy találatot, az elitben a hölgyek versenye, legalábbis számomra, akár látványosabb lehet. Hiszen a nők a kisebb sebességük és a fizikai különbségek miatt még olyan taktikai elemeket is alkalmazhatnak, amelyekkel a férfi mezőnyben már csak elvétve vagy egyáltalán nem találkozunk. Ebben a sportban azokból lesznek a legjobbak, akik intellektuális szinten képesek megérteni a vívást.