Kétszer is játszott a hétvégén az Erste Ligában DEAC hokicsapata, előbb az Újpest, majd a Dunaújvárosi Acélbikák vendége volt – írta az egyetemisták honlapja. Sajnos egyik meccsen sem sikerült győzelmet bezsebelniük a fekete-fehéreknek, múlt péntek este az UTE szétlövés után verte őket 3–2-re, majd vasárnap a rendes játékidőben született ugyanilyen különbségű végeredmény.

– Tíz nap alatt a hatodik mérkőzésünket játszottuk, így tudtuk, hogy nehéz lesz fizikálisan és mentálisan is a vasárnapi meccs, nem is kezdtük jól, de sikerült felvenni a találkozó ritmusát.

Fordítottunk is az összecsapás végefelé, de sajnos ezután taktikai fegyelmezetlenségeket követtünk el, így a hazai csapat ki tudta használni az adódó lehetőségeit.

Volt helyzetünk ahhoz, hogy eldöntsük a javunkra a mérkőzést. Azonban talán nem érdemeltük meg eléggé, hogy pontokat tudjunk rabolni a DAB-tól – fogalmazott önkritikusan Berta Ákos másodedző.

A gárda honlapjának kérésére a tréner már előre is tekintett.

– A jövő hét pénteki, Fehérvár elleni mérkőzés hazai pályán lesz, a nemzetközi szünet után, így sokkal frissebben, koncentráltabban és önfeláldozóbban kell játszanunk. Nincs könnyű ellenfél a ligában, bármelyik csapat meg tudja verni bármelyiket, de saját csarnokunkban egyértelműen azzal az elszántsággal fognak kikorizni a jégre a srácok, hogy itthon tartsuk a három pontot, és ezzel a bajnokság következő etapját jól kezdjük – jelentette ki Berta Ákos.