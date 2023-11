Hétfőn folytatódtak a Férfi Futsal NB I. küzdelmei. Ezúttal a bajnoki címvédő Haladás látogatott a DESOK-ba, s szerette volna növelni győzelmei számát. A DEAC sem feltartott kezekkel ment fel a pályára, hiszen égetően fontos lett volna a siker. Jó iramban kezdődött a mérkőzés, amelyen a vendég vasiak egy nagyszerű egyéni alakítás után megszerezték a vezetést. Alaszticsék igyekezték mihamarabb eldönteni a három pont sorsát, de Faragó nagyszerű formában védett. Olykor az indulatok is kezdtek elszabadulni, például Thiago is kapott egy könyököst, amely után percekig ápolták a klasszist. A Debreceni Egyetem együttese hatalmas energiákat mozgósított, és egy perccel a vége előtt sikerült is az egyenlítés. Amikor már mindenki azt hitte, hogy pontosztozkodás lesz, érkezett Dróth Zoltán, aki hét másodperccel a lefújás előtt megszerezte a győztes gólt a szombathelyieknek, akik így 2–1-re megnyerték a rangadót.

Higgadtnak kell maradni

A lefújást követően a HAON Tihanyi Csabát kérdezte, aki elmondta, büszke a játékosaira, s apró dolgok hiányoztak az újabb bravúrpontokhoz. – Egy kicsit furcsa, hogy a vendégeknél sok hiányzó volt. Igazából ez teljesen mindegy, hiszen egyszerre ugyanannyian vannak a pályán a játékosok.

Azt is kiemelhetnénk, hogy a magyar bajnok húzta az időt Debrecenben, jól lassították a játékot. A higgadtság hiányzott a fiúkból.

Voltak lehetőségeink, amelyeket hideg fejjel ki lehetett volna használni, de egy klasszis villanás eldöntötte a találkozót. A vereség ellenére rendkívül büszke vagyok a srácokra, hatalmasat küzdöttek az egyik legerősebb csapat ellen – értékelt a tréner, majd viccesen hozzátette: hatalmas a „probléma” náluk, hiszen három kiváló kapus alkotja keretüket, ám egyszerre csak egy védhet.

Fontos a koncentráció

A találkozó egyik legjobbja egyértelműen a debreceniek közönségkedvence, Tóth Attila volt. A játékos rendkívül agilisan játszott, többször is zavart okozott a Haladás védelmében. A DEAC gólja előtt ő lőtte keresztbe a labdát, ami végül pont jól jött társának. A futsalos portálunknak úgy fogalmazott, nagyot küzdöttek, de a koncentráción mindenféleképpen javítani kell. – Egyértelműen beleálltunk a meccsbe, szerettünk volna nyerni. A Veszprém ellen bebizonyítottuk, hogy bárkit képesek vagyunk megverni.

Az utolsó hét másodpercben Zoli fantasztikus találatot szerzett, s eldöntötte a mérkőzést. Úgy érzem, ha továbbra is így fogunk játszani, sikerül majd kivívni a felsőházat.

Ha valamelyik csapat a legvégén kapja a gólt, az koncentrációs probléma, amelyen javítani kell. Mindenki tisztában volt vele, hogy Dróth mekkora klasszis, sajnos most ezt be is tudta bizonyítani – fogalmazott.

A DEAC futsalosainak nincs sok ideje a regenerációra, hiszen 18 óra 30 perctől a Maglód látogat majd Debrecenbe.

A tények: