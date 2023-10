Ahogy már korábban megírtuk, legnehezebb vállalásának vágott neki Nádudvari Péter, hogy Szabó Marcinak, az agydaganattal küzdő kisfiúnak segítsen. A sportoló közlésében tudatta, túl van az ultramaratoni távon, több mint 160 kilométert futott az ország legmagasabb pontjáig, ahol a 6 éves Marcika várta.

Kiemelték, szívhez szóló pillanatok voltak, ahogy kézen fogva együtt tették meg az utolsó métereket. A kilométereket örökbe fogadva közel 5 millió forint gyűlt eddig össze a rengeteg adományozónak köszönhetően, de a kampány nem áll meg, a teljes gyógyuláshoz további németországi életmentő kezelésekre van szüksége a kisfiúnak.

Nádudvari Péter október 13-án – miután befejezte a munkát – a debreceni Nagytemplomtól Hortobágyig futott el, 44 kilométert megtéve. Szombaton vállalásának második szakasza következett, ekkor Hortobágytól Füzesabonyig jutott el, 67 kilométert teljesítve. Mint elmondta, az októberben szokatlan 26-27 fokos meleg nehézséget okozott neki, de a mélypontok elkerülték. A záró, vasárnapi etap során pedig 51 kilométert futott Füzesabonytól Kékestetőig, amely során nemcsak a távot, hanem a több mint 1000 méteres szintemelkedést is le kellett küzdenie.

A célba érés pillanata rendkívül érzelmes volt. Sokan vártak: barátok, ismerősök, családtagok, a sajtó képviselői, valamint Marci és a családja. Az utolsó métereket a kisfiúval együtt tettem meg, nagy élmény volt megérintenünk a piros-fehér-zöldre festett csúcskövet

– mondta a jótékony sportoló.

Nádudvari Péter és a 6 éves Marci

Forrás: Nádudvari Péter-archív

Péter vállalásáról a kezdeményezés médiatámogatója, a T5 Media Agency filmet készít, a kamerák a „hosszú hétvége” alatt is forogtak. A jótékony sportoló hangsúlyozta, a cég munkatársai a futás alatti frissítésében is sokat segítettek, amiért rendkívül hálás nekik.

A július óta tartó kampány során Nádudvari már 4.922.205 forintot gyűjtött össze a mátraaljai Recsken élő kisfiú gyógykezelésére. Az agydaganattal élő Marci gyógyulására egy kölni kezeléssorozat jelenti az egyetlen reményt, amelyen évente kétszer kell megjelennie, egy kezelési ciklus ára kétmillió forint.

Az édesanya, Szabó-Bárdos Adrienn kiemelte: – Hatalmas pozitív megerősítést adott a Kékes csúcsára való felfutás, hogy van értelme küzdeni és van remény. Az adományoknak köszönhetően Marci kezelése folytatódhat és szerencsére az eredmények is javulást mutatnak. A helyzetünk azonban még mindig válságos, a család egyetlen kenyérkeresője, Marci apukája nemrég szívrohamot kapott. A folyamatos stressz miatt nekem is és kislányomnak is szakember segítségre van szükségünk, de nem adjuk fel, és bármilyen segítséget szívesen fogadunk – mondta.

Péter hozzátette, a kisfiúnak valószínűleg még évekig kell járnia Kölnbe, így a gyűjtést a vállalásai teljesítése után is folytatja. – Rendkívül hálás vagyok az adományokért, a legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy ilyen sikeres lesz a kampányom. De a legboldogabb akkor leszek majd, ha néhány év múlva arról tudok beszámolni, hogy Marci barátom teljesen meggyógyult. Kérek mindenkit, hogy továbbra is támogassa a kezdeményezésem, fogadjon örökbe egy kilométert tetszőleges áron a futásaimból. Egy kisfiú egészsége, élete a tét – fogalmazott.

