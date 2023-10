Szombaton kulcsfontosságú rangadót vív a magyar válogatott, hiszen 20 óra 45 perces kezdéssel Szerbiát fogadják a Puskás Arénában. Emberemlékezet óta nem volt olyan helyzetben labdarúgó-válogatottunk, mint napjainkban. Jó szokás szerint a matek most sem maradhat el, de ez most más, mint a korábbi évtizedekben. A múltban folyamatosan azt számolgattuk, hogy a riválisaink mit játszanak majd, hogy a nemzeti tizenegynek jó legyen. A képlet egyszerű: amennyiben Szoboszlai Dominikék győznek déli szomszédaink ellen, s minimum döntetlent érnek el Litvániában, kvalifikálják magukat a jövő nyári kontinensviadalra.

Óriási mérkőzés lesz

A HAON ennek apropóján a DVSC korábbi szerb válogatott, de már húsz éve hazánkban élő Igor Bogdanovicsot kérdezte a szombati csúcsrangadóról. A Loki legendás játékosa elmondta, a szerbek semmitől sem félnek, de kompaktabb együttesnek tartja jelenleg Marco Rossi legénységét. – A két együttes első mérkőzése előtt úgy nyilatkoztam, nyernek a magyarok. Jobb csapatnak tartom Sallai Rolandékat, és ezt nem azért mondom, mert itt élek lassan 20 éve.

Nevek alapján nagyon erős a keret, de a katari vb óta valami megtört a szerbeknél.

– Olyan érzésem van, mintha már elhitték volna, hogy elég csak a mezt kiküldeni a pályára. A belgrádi összecsapáson ez tökéletesen látszott. A szerbek sosem félnek senkitől, de óvatosabban állnak a csoportrangadóhoz – nyilatkozta.

Igor Bogdanovics remek mérkőzést jósol

Forrás: SZOLJON-archív

Tisztelnek minket

A múltban gyakran előfordult, hogy csak legyintett éppen aktuális ellenfele a magyar válogatottra, mondván, úgy is legyőznek minket. Marco Rossi érkeztével azonban hatalmasat fordult a világ hazánk megítélésével kapcsolatban. Az olasz szakember vezetésével olyan futballnagyhatalmakat is sikerült legyőzni – ráadásul idegenben –, mint Németország vagy Anglia. Nem meglepő ezeket a tényeket ismerve, hogy a szerb média is tisztelettel beszél Kerkez Milosékról. Igor Bogdanovics úgy fogalmazott, nem is emlékszik arra, mikor lett volna arra példa, hogy egy Magyarország–Szerbia összecsapáson ne ők lettek volna a favoritok. – Ha reálisan nézzük, a magyarok az esélyesek. Az biztos, hogy másabb meccs lesz, mint Belgrádban, mert amelyik válogatott győzni tud, szinte biztosan kijut az Eb-re.

A szerb médiában nagyon tisztelik Szoboszlai Dominikékat, mondhatom, hogy teljesen megváltozott a gondolkodás a magyar futballról.

– Hatalmasat lépett előre a meggypiros alakulat. Hosszú idő után kijelenthetjük, és Szerbiában is mondhatjuk úgy vélik, a házigazdák az esélyesek – fogalmazott, majd hozzátette: nem véletlen, hogy a szerb válogatott szövetségi kapitánya azt nyilatkozta, hogy a szombati találkozóra harcosokra van szüksége.

Végezetül a korábbi szerb válogatott csatár elmondta, a sorsolás pillanatában sejtette, parázs meccseknek lehetünk majd szemtanúi. Igor Bogdanovics úgy gondolja, az összecsapás végeredménye 2–0 lesz, ám azt nem tudja megjósolni, melyik válogatott javára.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete Szerbia és Litvánia ellen: Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC) Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC) Védők: Baloth Botond (Parma), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (Rizespor), Szalai Attila (TSG Hoffenheim), Szalai Gábor (Kecskeméti TE) Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette FC), Kalmár Zsolt (Fehérvár FC), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Ádám (AC Pisa), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Nego Loic (Le Havre AC), Styles Callum (Barnsley FC) Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE) Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (FV Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A szerb labdarúgó-válogatott szűkített kerete: Kapusok: Vanja Milinkovics-Szavics (Torino), Predrag Rajkovics (Mallorca), Djordje Petrovics (Chelsea), Borisz Radunovics (Cagliari) Védők: Nikola Milenkovics (Fiorentina), Sztrahinja Erakovics (Zenit), Nemanja Gudelj (Sevilla), Milos Veljkovics (Werder Bremen), Erhan Masovics (VfL Bochum), Sztrahinja Pavlovics (Salzburg), Srdjan Babics (Szpartak Moszkva), Aleksza Terzics (Salzburg), Mihajlo Ilics (Partizan). Középpályások: Andrija Zsivkovics (PAOK), Filip Mladenovics (Panathianiokosz), Mijat Gacsinovics (AEK Athén), Szasa Lukics (Fulham), Nemanja Radonjics (Torino), Nemanja Makszimovics (Getafe), Ivan Ilics (Torino), Filip Kosztics (Juventus), Dusan Tadics (Fenerbahce), Lazar Szamardzics (Udinese), Sztefan Mitrovics (Crvena zvezda), Szergej Milinkovics-Szavics (al-Hilal), Filip Djuricsics (Panathinaikosz). Csatárok: Alekszandar Mitrovics (al-Hilal), Petar Ratkov (Red Bull Salzburg).