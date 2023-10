Évtizedek óta nem látott – a szó maximálisan pozitívan vett értelmében – őrület van a magyar válogatott körül. A Marco Rossi-éra kezdete óta egyértelműen felfelé ível a nemzeti együttes pályája, amit eddig a 2021-es Európa-bajnokságon való remek helytállás és a 2022-es Nemzetek Ligájában begyűjtött bravúros győzelmek fémjeleznek. A csapat kiválóan kezdett a 2024-es Eb selejtezőjében is, hiszen jelenleg, a kvalifikációs időszak közepén vezeti a G csoportot – eggyel kevesebb mérkőzést játszva ellenfeleinél.

A mieink három győzelemmel és egy döntetlennel 10 pontot gyűjtöttek eddig, jövő héten szombaton pedig a legnagyobb rivális Szerbia látogat hazánkba. Egy esetleges győzelemmel szinte már fél lábbal a németországi kontinenstornán érezhetnénk magunkat.

Az érdeklődés eddig is egészen hatalmas méreteket öltött a válogatott összecsapásai iránt, hiszen az utóbbi időben rendre telt ház előtt játszottak Szoboszlai Dominikék, viszont a szerbek elleni derbire – túlzás nélkül – százezrek próbáltak jegyhez jutni. Múlt hétfőn délelőtt kezdődött az árusítás és néhány órával később már minden belépő elkelt.

Nem sokkal később kiderült azonban, hogy jó néhányan meglátták az anyagi lehetőséget magyar–szerb meccs kapcsán, hiszen a különböző felületeken azóta is akár 8-10-szeres áron kínálják a jegyeket.

Az egyik népszerű hirdető felületen 50 ezer forint/darab áron kínálják ezeket a jegyeket. A leírásból kiderül, hogy ezek a legalacsonyabb kategóriájú belépők, amelyek eredetileg 6 ezer forintba kerültek | Forrás: Bakos Attila

Elítélik a haszonlesőket

Nagyon sok hajdú-bihari szurkoló is hoppon maradt, azonban a közel százezer forintos összegeket legtöbben nem tudják, vagy érthető okokból nem is akarják kifizetni. Portálunk igyekezett utánajárni, hogy milyen lehetőségek állnak a rendelkezésre annak érdekében, hogy ez a jelenség visszaszoruljon a jövőben. Megkerestük ez ügyben a Magyar Labdarúgó-szövetség szóvivőjét, Sipos Jenőt.

A Magyar Labdarúgó Szövetség sajnálatát fejezi ki azon szurkolók felé, akik nem tudtak jegyet vásárolni a válogatott soron következő mérkőzésére, és mélységesen elítéli azokat, akik tisztességtelen haszonszerzésre használják fel a felfokozott érdeklődést.

Valamennyi értékesített jegy névre szóló, azokat átírni szabályosan csak a jegyértékesítési szabályokban foglaltak betartásával lehet. Az MLSZ jegyértékesítési és névátírási szabályait betartó vásárlók biztonságosan tudnak hozzájutni a belépőkhöz – jegyezte meg.

Sipos Jenő | Forrás: Észak-Magyarország-archív

Kockázatos jegyvásárlás

A szakember arra is felhívta azok figyelmet, akik magánszemélytől vennének belépőt, hogy az MLSZ kizárólag a hivatalos jegyértékesítési partnerétől vásárolt jegyekért és a náluk átírtakért vállal garanciát. – Ugyanakkor nem javasoljuk a szurkolóknak, hogy bármilyen, a hivatalos értékesítési csatornától eltérő forrásból vásároljanak, mert ez növeli a visszaélések, csalások kockázatát.

A tapasztalatok szerint az eladásra kínált jegyek többsége érvénytelen vagy hamisított. Azok, akik privát csatornákat választanak, magas kockázatnak teszik ki magukat és elképzelhető, hogy nem tudnak majd belépni a stadionba

– fogalmazott. Sipos Jenő kiemelte, az ilyen jeggyel üzletelő eladók és a belépőket megvásárlók egyaránt felelősek a jelenség létezéséért. Hozzátette, ha az MLSZ be tudja azonosítani a hamis vagy érvénytelen jegyek forgalmazóját, akkor minden esetben feljelentést tesz.

Végül a szóvivő arra is kitért, hogy az MLSZ Szurkolói Klubja a közeljövőben megújul: az új rendszerben a ténylegesen mérkőzésre járó legaktívabb szurkolók kapnak majd elővásárlási lehetőséget. Ezen kívül a szövetség erősíteni kívánja a jegyértékesítéssel és névátírással kapcsolatos biztonságot, átláthatóságot és tisztességes piaci magatartást. Megjegyezte,

a jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, hogy a szövetség hatékonyan felléphessen a tisztességes szurkolók érdekeit sértő jelenséggel szemben, ezért az MLSZ jogszabály-módosítást fog kezdeményezni, annak érdekében, hogy hatékonyabban lehessen védekezni a jegyüzérekkel szemben.

A piac diktál

Annak érdekében, hogy a szóban forgó –, amúgy sporteseményekkel, koncertekkel és fesztiválokkal kapcsolatban világszinten ismert – jelenség jogi hátterébe egy kicsit részletesebb betekintést nyerjünk, egy debreceni ügyvéd, Dr. Balogh Áron Péter segítségét kértük. – Vegyes érzések kavarognak bennem ezzel a témával kapcsolatban, mert mindentől függetlenül, ha valami iránt megnövekszik a kereslet, akkor annak felmegy az ára. A gazdasági élet így működik és ezt el kell fogadni. Voltak, akik meglátták a magyar–szerb meccs kapcsán az üzleti lehetőséget, ahogy eljártak, az viszont messze nem etikus – fogalmazott.

A szakember, aki maga is futballrajongó és rendszeres meccsre járó kiemelte, hatalmas öröm, hogy itt tart jelenleg a magyar válogatott.

A megnövekedett érdeklődéssel egyidőben azonban törvényszerűen megjelennek azok is, akik ebből hasznot próbálnak szerezni. Ellenük viszont leginkább a rendezvény szervezőjének kellene fellépnie, mert ez a jelenség káros, teljesen szembemegy a sport szellemiségével

– emelte ki.

Dr. Balogh Áron Péter

A NAV is vizsgálódhat

Dr. Balogh Áron Péter a helyzettel kapcsolatban megjegyezte, hogy jelenleg Magyarországon bármelyik eseményre szóló belépő többszörös áron való továbbértékesítése nem ütközik semmilyen jogi akadályba. – Természetesen morálisan elítélhető, de el kell ismerni azt is:

azzal, ha egy rendezvényre elfogy az összes jegy, a már eladott belépők ára abban pillanatban felértékelődik.

Más kérdés azonban, hogy mekkora bevételre tesz szert valaki ilyen módon, hiszen bizonyos összeg felett már képbe kerül a személyi jövedelemadó-kötelezettség kérdése is. Olyan esetről is hallani, hogy a közösségi oldalakon egy felhasználó 20-25 jegyet is árul, ami már milliós nagyságrendű pénzmozgást jelent, ebben az esetben természetesen a NAV is vizsgálódhat – tette hozzá.

A debreceni ügyvéd szerint szinte lehetetlen teljes mértékben elejét venni az üzérkedésnek, és ha a magyar válogatott továbbra is ilyen remekül teljesít, akkor sajnos a jövőben is számolni kell ezzel az eshetőséggel. – Mivel a nemzeti együttes mérkőzéseire az MLSZ oldalán regisztrált felhasználók vehetnek jegyet, ezért a szövetségnek meglenne a lehetősége, hogy azokat a felhasználókat, akikről kiderül, hogy puszta haszonszerzés céljából vásárolnak belépőket, egyszerűen letiltsa. Megszüntetni sajnos nem lehet ezt a jelenséget, de ez talán némi visszatartó erővel bírhatna – fogalmazott.