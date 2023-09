Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása volt a magyar sport egyik nagy nyári szenzációja. A magyar válogatott csapatkapitányának klubváltása megosztotta a hazai sportrajongókat, sokan úgy vélték, a Premier League-ban is megállja majd a helyét, mások szerint viszont könnyűnek fog találtatni, főleg az időnként a pályán mutatott viselkedése miatt. Egyelőre úgy tűnik, előbbieknek lesz igazuk, ugyanis a Szobo becenevű középpályás gyorsan beilleszkedett új csapatába, olyannyira, hogy a Pool szurkolói őt választották meg augusztus hónap legjobb játékosának.

Szoboszlai itthon egyértelműen sztárnak számít, a magyar sportolók közül ő és Dzsudzsák Balázs, a DVSC csapatkapitánya bír a legtöbb követővel a közösségi médiában.

A két labdarúgóban több közös is van: koruknak legjobb magyar labdarúgói, sokszoros válogatottak, a nemzeti tizenegy csapatkapitányai; és az sem lehet véletlen, hogy a magyar labdarúgóért kifizetett átigazolási díjak listájának első négy helyén az ő klubváltásaik szerepelnek.

A futballista, mint szerep

De mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres sportolóvá váljék? Sokan leginkább csak a pénzt, a csillogást látják ebben, és azt, hogy ezek a játékosok egy idő után a sikerek hatására mintha nagyképűvé válnának. De vajon tényleg azok, vagy csak a számukra szükséges önbizalommal bírnak, erről Poós Miklós sport coachot kérdezte a Haon.

A szakember elmondta, minél magasabb szinten van valaki a futballban, annál jellemzőbb, hogy körülveszi egy profi pr- és marketingesekből álló csapat, amely igyekszik olyan képet mutatni a játékosról, amit ők szeretnének. – Mivel a labdarúgás egy elég impulzív sportág, nem biztos, hogy mindig csak az jön át, amit akarnának, de elég tudatosan meg van szűrve az az információ, ami eljut egy szurkolóhoz – hívta fel a figyelmet. – Ennek van többek között marketing és pszichológiai oldala is. Utóbbinál maradva a futballban a játékoskarrier elég véges. Fiatal felnőttekről beszélünk, akik még akkor is azok lesznek, amikor be kell fejezniük a pályafutásukat. A sportolói lét velejárója a siker, valamint a kudarc is, és ezt valahogy fel kell tudni dolgozni, bírni kell.

Ezt pedig egyszerű úgy megtenni, hogy valaki belelép a focista szerepébe, ami megvédi őt, mert pont úgy kezd el viselkedni, ahogy a közvélemény egy labdarúgótól megszokta: csillogó autó, márkás ruházat, karóra satöbbi.

– Természetesen van, akinek az egoja is ezt diktálja a hirtelen jött impulzusok, a reflektorfény, a rengeteg pénz hatására. Minél hátrányosabb közegből, minél nehezebb körülmények közül érkezik valaki, annál nagyobb a kísértés – hangsúlyozta.

Szoboszlai Dominik

Halhatatlanság

Poós Miklós szerint, aki azt hangoztatja, élsportolóként csak a játék szeretetéért sportol, az nem mond igazat. Úgy véli, nagyjából három dolog van, amivel a legmagasabb szinten lévő sportolók motiválják magukat. Az egyik a pénz, siker, csillogás, amely magával hozza a barátnőt, autót , órát és egyebeket. A másik a közösségi élmény, hogy része lehet valami olyannak, ami, ha jól összeáll – csapattársak, szurkolók –, akkor ez egy mással nem megszerezhető tapasztalat. A harmadik pedig a halhatatlanság: a játékos be akarja írni magát a történelemkönyvbe, hogy az emberek vagy rekorderként, vagy minden idők egyik legjobbjaként emlékezzenek rá.

– Fontosak még a személyiségjegyek, nem mindegy, ki honnan nyeri a motivációt: belülről vagy kívülről? Egy futballista folyamatosan versenyez, és győzni akar.

Ahhoz, hogy valaki kompetitív és jó labdarúgó legyen a pályán, versengő személyiséggel kell rendelkeznie, olyannak, aki belemegy helyzetekbe, felvállalja a konfrontálódást, meri megmutatni magát.

– Ezek az attribútumok általában a civil életben is meglátszanak, de én is dolgoztam már olyan sportolóval, akinél ez a fajta habitus csak a pályára korlátozódott – ismerte el a szakember, aki arra a kérdésre, kiemelkedő futballisták általában az erős egyéniségekből lesznek, úgy válaszolt, nagy általánosságban igaz, de sokrétűbb dologról van szó. – Az egyszerű válaszom az , hogy igen, de ez ennél bonyolultabb kérdés – hívta fel a figyelmet. – Nagy önfegyelemmel és kitartással kell rendelkeznie a sportolónak. Le kell tudnia mondani a pillanatnyi vágyairól a céljai érdekében, képesnek kell lennie arra, hogy keményen, kitartóan menjen előre, akkor is, ha a körülmények nem biztos, hogy támogatják ebben: nem szereti az aktuális edző, piszkálják az idősebb játékosok, hiába jobb, megpróbálják elnyomni satöbbi. De emellett kell a közeg és a szerencse is, mert előfordul, hogy valaki egy klubnál évekig háttérbe van szorítva, aztán elmegy egy másik csapatba, és ott meg 1-2 idényen belül sztár lesz.