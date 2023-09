Egy bajnokival folytatódik a DVSC Schaeffler női kézilabdacsapatának sűrű programja. A Loki a hétvégén első alkalommal kapott ki a szezonban a Győr ellen a Bajnokok Ligája második fordulójában. Az NB I.-ben viszont három mérkőzést követően még hibátlan Szilágyi Zoltán együttesének a teljesítménye, és szerdán 17 órától hazai környezetben ezt a jó sorozatot folytatnák a lányok a Dunaújváros (DKKA) ellen.

A meccset megelőzően portálunknak a piros-fehérek fiatal irányítója, Csernyánszki Liliána nyilatkozott, aki a vereség ellenére is remek produkciót nyújtott Győrben. Az Európai Kézilabda-szövetség az ő egyik gólját választotta a második forduló legszebb találatának, a szurkolók körében is általános vélemény, hogy Cseri volt a gárda egyik legjobbja. – Ez természetesen jól esik, és örülök, hogy ilyen teljesítményt nyújtottam, külön pozitívum, hogy a játéknak olyan elemeit tudtam megvalósítani, amiket egyéni képzésen gyakoroltunk. Ezt azonban beárnyékolja, hogy a csapatnak összességében nem úgy sikerült ez a találkozó, ahogy azt szerettük volna – mondta. Hozzátette, múlt héten a NEKA ellen, amikor több időt tölthetett a pályán, akkor kijöttek olyan hibák, amiken még javítani kell, ez is a fejlődését szolgálja.

Sűrű program

A DVSC kéziseire az idény rajtja óta 20 napon belül már a hatodik mérkőzés vár szerda délután. – Az biztos, hogy teljesen más ez a tempó, amihez eddig hozzá voltunk szokva, gyorsan kell felkészülnünk az egyik meccs után a másikra. Ahogy most hétvégén is, ha egy vereségbe beleszaladunk, akkor nem szabad sokáig foglalkozni vele, túl kell lépni és már a következőre koncentrálni. Igyekeznünk kell a pozitív momentumokból táplálkozni és azokat tovább vinni magunkkal – fogalmazott.

A Loki a DKKA együttesét fogadja szerdán a Hódos Imre Sportcsarnokban. A Duna-parti alakulat eddigi három találkozóján az Alba Fehérvárt és a Vasast legyőzte, a Ferencvárostól pedig kikapott. Ezúttal a DVSC az egyértelmű esélyese az összecsapásnak, de Csernyánszki Liliána egyáltalán nem számít könnyű ellenfélre.

Mindenképpen itthon akarjuk tartani a 2 pontot, de biztos vagyok benne, hogy a Dunaújváros úgy érkezik majd Debrecenbe, hogy egy jó meccset játsszon. Fontos, hogy végig koncentráljunk és betartsuk azokat, amiket megbeszéltünk az edzéseken

– hívta fel a figyelmet.

A fiatal kézis úgy véli, hogy első sorban a saját játékukra kell figyelni, de nem szabad elfelejteni, hogy a vendégeknek igazán nem lesz vesztenivalójuk. Elmondta, fiatal, jó kézilabdázók alkotják az együttest, akik küzdeni fognak ellenük, semmi esetre sem szabad félvállról venniük az összecsapást.

Kap visszajelzést

Az idény kezdetekor Szilágyi Zoltán vezetőedző kiemelte, hogy Cseritől várja a legnagyobb előrelépést az idei szezonban. Ehhez viszont a szakember minden segítséget meg is ad, hiszen rendszeresen ad visszajelzést játékosának.

Ha valamilyen hibát észrevesz nálam, akkor azt utána megbeszéljük, elmondja, hogy mire kell figyelnem, még az arról készült videót is elküldi nekem, hogy minél jobban megértsem. De természetesen dicséretet is kapok tőle, ha sikerül azt megvalósítanom, amit kért, ez nagyon jól is szokott esni

– árulta el.

A Loki irányítójára nemcsak az együttesben vannak nagyobb feladatai idén ősztől, hanem a tanulásban is, hiszen a nyári érettségijét követően a Debreceni Egyetem Ápolás- és betegellátás alapszakjának dietetika szakirányát kezdte el. Elmondta, hogy a tananyag mennyiségét és az önállóságot tekintve is nagy változás a gimnáziumhoz képest egyetemi hallgatónak lenni, de izgatottan várja ezt a kihívást is.