A DVSC Schaeffler 19 éves irányítójának, Csernyánszki Liliánának a Győri Audi ETO elleni BL-meccsen szerzett gólját választották meg a 2. forduló legszebb találatának – számolt be az Utánpótlássport magazin oldala.

A Loki irányítója három góllal mutatkozott be a Bajnokok Ligájában a svéd Sävehof elleni hazai győzelem alkalmával. A 19 esztendős játékos a második BL-meccsén még egy lapáttal rátett az előzőre, négyszer talált be a Győri Audi ETO hálójába a csoportkör 2. fordulójában. Bár a debreceniek kikaptak 35–23-ra, Cseri nem lehetett elégedetlen a teljesítményével: holtversenyben csapata legtöbb gólját szerezte, az egyik ráadásul igen mutatósra sikeredett, amivel meg is nyerte az EHF második körös rangsorát. Az irányító világklasszisokat megelőzve gyűjtötte be a címet.

