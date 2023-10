A DVSC Schaeffler kézilabdacsapata csütörtök kora délutánra sajtótájékoztatót hirdetett meg, annak kapcsán, hogy a klub két évvel meghosszabbította szerződését a névadó szponzorral. A Schaeffler Debrecen Kft. 2017 óta támogatja a debreceni kéziseket – 2018 óta mint névadó.

Követendő példa

Az eseményen Barcsa Lajos Debrecen alpolgármester elmondta, hogy a város számára fontos a Loki kézilabdacsapata, hiszen az azt üzemeltető DVSC Kézilabda Kft. szinte 100 százalékban a város a tulajdonában áll. – Kiemelt figyelemmel követjük az együttest, és nemcsak szakmailag, hanem gazdaságilag is. Látszik, hogy mennyire szeretik a debreceniek a női kézilabdát, a futballt követően a második legnépszerűbb sportág. Idén fokozottabb terhelés alatt van az együttes, a BL-szereplés ráadásul plusz anyagi költséget jelent, bízom benne, hogy a támogatók is felismerik ezt.

A Schaeffler példás társadalmi munkát végez a városban amellett, hogy az egyik legnagyobb munkaadója Debrecennek. Örömteli, hogy sport és oktatási ügyek mellé is odaáll egy ekkora vállalat.

Nagy boldogság, hogy meghosszabbítja a DVSC kézilabdacsapatával a szerződését, illetve az is, hogy újabb szponzorok csatlakoznak az együtteshez – fogalmazott.

A városvezető hozzátette, a Hódos Imre Sportcsarnok folyamatosan szépül, a kézilabdacsapat jó gazdája a létesítményeknek. Rendszeresek a fejlesztések az elmúlt időszakban, a nézőtér, a játéktér és a számtalan helyiség megújult. Kiemelte, hogy Ábrók Zsolt alatt remek munka zajlik az együttesnél, mind a pályán és azon kívül is.

Közös akciók

Szabó Péter, a névadó szponzor, a Schaeffler Debrecen Kft. ügyvezetője visszaemlékezett 2017-re, az együttműködés kezdetére. – Szerettünk volna egy olyan együttes mellé állni, amely népszerű és a saját nevelésű fiatalokra épít.

Úgy gondolom, hogy nem egy egyszerű névadó szponzori szerződésről van szó, hiszen a csapattal számos területen, például közös jótékonysági akciókban veszünk részt. Egy olyan multicégnek, amely jövőre már 25 éve lesz Debrecenben kötelessége is ez a tevékenység

– fogalmazott. Hozzátette, hogy a Lokinak épp egy kiemelt szezonja zajlik a Bajnokok Ligájával megkoronázva, és bízik benne, hogy ez a következő két évben is érezteti majd a pozitív hatását.

Egyedülálló kapcsolat

Ábrók Zsolt, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a Schaeffler érkezése óta olyan stabilitás állt be az életükbe, amely kifejezetten segíti a munkájukat. – Ma már ott tartunk, hogy közös társadalmi akciókban veszünk részt és olyan közösséget sikerült felépíteni, ami egyedülállónak számít Magyarországon. Azt gondolom, hogy a klub és a cég is profitál ebből az együttműködésből – fogalmazott, majd ő is kitért a BL-szereplése.

Mosonmagyaróváron ugyan kikaptunk, de amikor belevágtunk ebbe a kalandba, akkor számoltunk azzal, hogy a megnövekedett terhelés miatt egy-egy vereség becsúszik majd. Az előrelépés miatt azonban néha áldozni kell, és hosszú távon, ha ebből jól jövünk ki, akkor viszont megéri

– tette hozzá. Megemlítette, hogy ma már 50 támogató partnere van a klubnak, és közülük húszan több mint 5 éve vannak mellettük. Véleménye szerint ez nagyban köszönhető a Schaefflerrel anno kötött együttműködésnek is.

A felszólalásokat követően Szabó Péter és Ábrók Zsolt ünnepélyesen is aláírták a hosszabbításról szóló szerződéseket. Az ügyvezető elárulta, hogy az Alföldi Tej Kft. és a CTS Informatika Kft. is újabb évekkel toldotta meg lejáró kontraktusát. Végül pedig bemutatták a két új bronzfokozatú támogatójukat: a Jet Travelt és Pentasol Hungary Kft-t. Előbbi képviselői nem tudtak jelen lenni az eseményen, utóbbié viszont ott voltak. Nekik Ábrók Zsolt és Barcsa Lajos egy bronzjelvényt, illetve egy Loki-mezt ajándékozott köszönetképpen.