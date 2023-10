A debreceni kézis lányok nehéz napokon vannak túl, hiszen hét közben vereséget szenvedtek a Mosonmagyaróvár ellen. Ugyan még csupán a bajnokság elején járnak az együttesek, ám sosem jön jól egy vereség az egyik legnagyobb rivális ellen. Füzi-Tóvizi Petra a Haonnak elmondta, messzemenő következtetéseket nem lehet levonni abból a találkozóból, s azon lesznek, hogy mihamarabb javítsanak. – Fej-fej mellett van a két együttes. Ki lehet kapni idegenben Mosonmagyaróváron, de az sokkal fájóbb, ahogyan alakult a meccs. Nagyon fontos lett volna abból a szempontból a siker, hogy jobban bebiztosíthattuk volna a harmadik helyünket. Sajnos így alakult, profik vagyunk, muszáj továbblépünk, amelyre már szombaton meglesz a lehetőségünk – fogalmazott a játékos, aki kiemelte: nincsenek egyszerű helyzetben, hiszen a „Móvár” legyőzte a Győrt, így vélhetően hibátlanul kell majd kézilabdázniuk a szezon további részében

Nincs idő nyalogatni a sebeket

A szerdai vereséget követően sem lógathatják sokáig az orrukat a DVSC Schaeffler kézilabdázói, hiszen szombaton 16 órakor a montenegrói Buducsnoszt látogat a Hódosba a Bajnokok Ligája csoportkörében. A sorsolást követően többen is úgy vélekedtek, a svéd és a balkáni együttest kell legyőznie a Vasutasnak az esetleges továbbjutás érdekében. A piros-fehérek beállósa szerint, félre kell tenni a hétközi vereséget és visszatérni a helyes ösvényre. – Már videón kielemeztük a szombati riválist, nagyon kellemetlen ellenfélnek tartom őket. Inkább fizikális kézilabdát játszanak, amire fel kell készülnünk. Biztos vagyok benne, hogy nehéz lesz, de nem feltartott kezekkel lépünk pályára. Az sem mellékes, hogy jó néhány Bajnokok Ligája meccs van már a kezünkben, tudjuk mire számítsunk. Továbbra is az a célunk, hogy megmutassuk, itt a helyünk – nyilatkozta a cívisvárosi kézilabdázó, majd hangsúlyozta, jót tenne a lelkeknek egy esetleges győzelem, s a szurkolókat is szeretnék megörvendeztetni.

Füzi-Tóvizi Petra szerint semmi sincs még veszve a bajnokságban, a jövőt illetően pedig sokat segítene a gárdának, ha sikerülne itthon tartani a pontokat a soron következő Bajnokok Ligája meccsen.

Az 5. forduló programja:

2023. október 21., szombat CSM Bucuresti–Brest DVSC Schaeffler–Buducsnoszt GYŐR–Odense 2023. október 22., vasárnap Bietigheim–Sävehof

A csoport állása: