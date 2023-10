A DEAC női futsalcsapata szombaton délután a Budaörs elleni hazai meccsen folytathatta győzelmi sorozatát. Quirikó Vivien tanítványai az ezt megelőző négy bajnokijukat egyaránt megnyerték. Ezzel szemben a Pest vármegyeiek pont nélkül álltak a kezdő sípszó pillanatában – írják a klubhonlapon.

Sima volt

Már az elején a kezébe vette az irányítást a DEAC, ennek ellenére Tóth Krisztina helyzeténél bravúrt kellett bemutatnia Kopjári Lizának. Ez a kis megingás nem nyomta rá a bélyegét a debreceniek játékára, ugyanis egyre nagyobb nyomást helyeztek az ellenfelünkre. A fölényük aztán a hatodik percben góllá érett, ekkor Gajzágó Flóra értékesítette a helyzetét.

Az első félidő derekán Tóth Nóra duplázta meg a fórt, a távoli lökete a jobb alsó sarokban pihent meg. Nem sokkal később szép cselsorozat végén Üveges Katalin módosította 3-0-ra az eredményt. A cívisvárosiak csapatkapitánya a 12. minutumban gólpasszal jelentkezett, a támadás végén Tóth Nóra tette fel az i-re a pontot. A szünetig még Fülöp Diána is beköszönt, ezzel már öttel vezetett a DEAC.

A második játékrészben még kétszer vették be a Budaörs kapuját Quirikó Vivien tanítványai: előbb Czégény Zsuzsa egy kipattanót pofozott be, aztán nem sokkal a lefújás előtt Nagy Anikó egy bombagóllal állította be a végeredményt. A DEAC újabb fölényes diadallal örvendeztette meg a drukkereket. Egy hét múlva ismét a DESOK-ban lépnek pályára Üveges Katáék, ekkor a Tolnát látják vendégül.