Azt azonban az előző szezonban is bizonyítottuk, hogy nem lehetetlen küldetés a Groupama Arénában nyerni. Akkor ez egy nagyon fontos pillanatban sikerült, amikor talán már sokan nem is hitték, hogy a Loki még versenybe lehet a bronzéremért. Az elmúlt 1-2 hét eseményeit követően nem a legjobb időszakunkat éljük, de ez akár erőt is adhat, hogy pont a Fradi ellen jöhetnénk ki a gödörből