A Debrecenben nevelkedett válogatott futballista, Varga Kevin több éves légióskodást követően 2023. februárban szerződött újra DVSC-hez. A szélső támadó nehéz időszakon ment keresztül, hiszen a törökországi földrengések azt a Hatay tartományt érintették leginkább, ahol ő és felesége éltek, csapata, a Hatayspor ezért vissza is lépett a bajnokságtól. A magyar focista a klubnál a 2022-2023-as idény első felében kevés lehetőséget kapott, meg is fogalmazódott benne a téli váltás gondolata. A tragikus események következtében azonban úgy döntöttek, úgy a legjobb, ha egy jól ismert közegbe térnek vissza.

Fél évre tervezett

Varga Kevin februárban az idény végéig írt alá a Lokinál, hiszen már akkor is az volt a terv, hogy a nyáron újabb külföldi kaland után nézzen. Az elképzelés megvalósult, szeptember közepén a ciprusi Apollon Limassol együttese jelentette be az érkezését. A magyar futballista átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon és az elmúlt hétvégén már be is mutatkozott új csapatában a városi vetélytárs, az AEL Limassol ellen megnyert derbin. Portálunk telefonon érte utol őt.

– Nagyon örültem, hiszen győzelemmel debütálhattam egy igazi rangadón az új klubom talán legnagyobb riválisa ellen – fogalmazott a játékos. Elárulta, tetszik neki a város, már be is költözött egy lakásba, ahova hamarosan felesége, Nóra is követi majd.

Varga Kevin elmondta, több ajánlat közül is választhatott.

Voltak lehetőségek, de az Apollon esetében egészen hamar konkrét szerződéssé vált a megkeresés, és ez jelezte a szándékuk komolyságát. Nem is szerettem volna hezitálni, úgy gondolom, hogy helyes döntést hoztam, amikor ide írtam alá, de nyilván ezt majd az idő dönti el

– tette hozzá.

Önállóan készült

Varga Kevin a nyáron egy erőnléti szakember segítségével egyéni edzéseket végzett, mindent megtett azért, hogy jó kondiban tartsa magát. – Az ilyen tréningek azonban nem egyenértékűek azzal, mintha egy csapattal készültem volna, ezért kell még egy kis idő, amíg a legjobb formámba kerülök. Bízom benne, hogy ez minél hamarabb eljön, ezért dolgozom minden nap – hangsúlyozta.

Varga Kevin | Forrás: Napló-archív

A DVSC szurkolói közül sokan bíztak benne titkon, hogy a saját nevelésű labdarúgó meghosszabbítja szerződését a klubbal.

Amikor télen hazamentem, akkor megbeszéltük a vezetőséggel, hogy ez nyárig szól. Nagy öröm volt ismét Debrecenben játszani, hiszen a feleségemmel ezer szállal kötődünk a városhoz és az együtteshez. Azonban tudtam, hogy nyáron szabadon igazolható leszek, úgy egy fokkal könnyebb csapatot váltani, hiszen nem függ az ember senkitől.

Bíztam benne, hogy lesz olyan külföldi lehetőségem, ami előrelépést jelenthet és ezt tiszteletben tartották a Lokinál. Szóba került egy esetleges hosszabbítás, de kitartottunk a tervünk mellett és ezt megértették, abszolút baráti viszonyban váltunk el – tette hozzá.

Varga Kevin természetesen nem mondott le a válogatottságról sem. – Azzal, hogy külföldön játszom talán egy fokkal nagyobb az esélyem bekerülni, de ez sokkal inkább rajtam múlik.

Ha a csapatom a tabella elején lesz a bajnokságban, akkor talán jobban felfigyelnek rá, de mellette nekem is rendszeresen játszanom kell, gólokkal, gólpasszokkal segítve az Apollont. Ha ez megvalósul, akkor lehet realitása annak, hogy újra meghívót kapjak a nemzeti csapatba, de addig még hosszú az út

– fogalmazott.

A debreceni nevelésű játékos és csapata, az Apollon Limassol legközelebb szombaton, az Aris ellen lép pályára a ciprusi élvonalban.