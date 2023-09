Gördeszkások népesítették be a hétvégén debreceni Extrémsport Parkot (DebEx), ugyanis a cívisvárosban rendezték a Magyar Gördeszka Bajnokság 2023-as street és park versenysorozatainak utolsó állomását. A versenyzők számos lélegzetelállító trükköt mutattak be, ami nem is csoda, hiszen válogatott versenyzők is voltak a mezőnyben. Rengetegen jöttek ki a debreceni létesítménybe, hiszen az Open kategóriában bárki kipróbálhatta magát.