A reméltnek megfelelően nagyszerűen rajtolt a Bajnokok Ligájában a DVSC Schaeffler, miután 32–29-re legyőzte a svéd bajnok IK Sävehof együttesét. A mieink végig vezettek, fordulás után 30–22-nél nyolccal is, ám ekkor eljött egy holtpont, és egy 6–1-es szériának köszönhetően a skandinávok visszakapaszkodtak a meccsbe, így a végén kicsit izgulni kellett.

Úgy kezdtek, ahogy kell

A lefújás után Szilágyi Zoltán vezetőedző láthatóan fáradtan, de boldogan nyilatkozott a z összecsapásról: – Az volt a legfontosabb, hogy győzelemmel kezdjük a sorozatot, mert úgy gondoljuk, a Sävehof közvetlen riválisunk lesz a továbbjutásért folytatott harcban – szögezte le. – A szurkolóink támogatásának köszönhetően úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy egy ilyen találkozón kell. Természetesen voltak hullámvölgyeink, problémáink, de összességében a 60 perc nagy részében remekül játszottunk.

Amikre építettünk, bejött: jól működött a védekezésünk, a lerohanásaink és a gyors játékunk.

Megvoltak azok a vezéregyéniségeink, akik a sorsdöntő momentumokban vállalták a felelősséget, és éltek is vele – elemezte a szakember, aki elmondta, kis hiányérzete csak a végjátékot illetően lehet.

Szilágyi Zoltán, a DVSC Schaeffler vezetőedzője

Váratlan védekezési forma

A Haon azon kérdésre, meglepte-e csapatát bármivel is a svéd gárda, a skandinávok védekezését említette. –Az emberfogásos védekezésük kicsit váratlan volt, ezt nem láttuk tőlük eddig, de ettől függetlenül jól megoldottuk. Vámos Petra felvállalta az egy az egyeket, a betöréseket, kiállításokat, hétmétereseket harcolt ki, gólokat lőtt. A helyére érkező Csernyánszki Liliána is jól cselezett, ő is tudott lendíteni rajtunk – ecsetelte Szilágyi Zoltán hozzátéve, látják a hibákat, és igyekeznek kijavítani őket a minél hosszabb menetelés reményében.

Várták már

Ahogy a hajdúságiak trénere is említette, Vámos Petra ezúttal is vezéregyénisége volt a Lokinak, a válogatott irányító nyolc kísérletéből hatot gólra váltott, emellett remek érzékkel mozgatta csapatát támadásban. A 22 esztendős játékos már várta, hogy bemutatkozhassanak a Bajnokok Ligájában.

– A lányokkal sokat beszélgettünk a találkozóról, és izgatottan vártam, hogy elrajtoljon a sorozat – ismerte el. – Nagyon örültem a jó kezdésnek, úgy gondolom, hogy ott megalapoztuk a meccs tempóját. A csapatnak végig volt tartása, lépésről lépésre növeltük az előnyünket.

A végére kicsit elfáradtunk, de azt gondolom, a legfontosabb a két pont megszerzése volt, boldog vagyok, hogy sikerült.

Annak ellenére, hogy a védekezésünk hellyel-közzel végig rendben volt, talán a beálló körüli védekezés az, amin javítanunk kell a továbbiakban. Elég kevés csapat védekezik annyira nyitottan, mint a svédek, de erre is megvolt az ellenszerünk – nyilatkozta Vámos Petra, aki reméli, rengeteget tudnak majd meríteni a szombati sikerből.