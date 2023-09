Izgalmas véghajrá

A Loki francia válogatott kapusa ott folytatta, ahol abbahagyta, egyből ziccert fogott, megadva a folytatásnak az alaphangot. Állandósult, 6-7 gólon billegett a különbség. A sérüléséből visszatért Mariana Costa volt eredményes szélről, amit ő és a közönség is eksztázisban ünnepelt. Kácsor egy labdaszerzést követően ívelt az üres kapuba a 41. percben (24–17), de ez sem törte meg a vendégeket. Ezt követően több ziccert is rontottak a mieink, így nem nyílt tovább az olló. Ahogy telt az idő, úgy jött egyre inkább lázba a közönség. A lefújáshoz közeledve lehetett érezni, hogy ez a DVSC estéje lesz, de talán a lányok is idő előtt elhitték, mert nyolcról hirtelen ötre csökkent a különbség, a szakmai stáb riadót is fújt egy időkérés formájában. Az utolsó öt percre 30–25-nél fordultak a csapatok. A svédek kijöttek nyitott védekezésre, de Füzi-Tóvizi egy ütést is benyelve küzdötte el magát a kapuig, és lőtt a hálóba, pontot téve a lényegi dolgokra.